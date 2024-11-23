新任勞動部長 洪申翰出任

勞動部長何佩珊請辭獲准，政院昨晚敲定由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者鄒景雯／台北報導〕勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，行政院昨晚敲定由民進黨不分區立委洪申翰（見圖，資料照）出任勞動部長，並將由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委。

王義川遞補不分區立委

針對這項人事安排，官員說明，洪申翰過去四年多的國會歷練與政策論述的專業表現深獲外界肯定，熟悉且可以精準執行執政團隊的政策。同時，洪申翰由基層出身，關注弱勢，在過去四年多立委任期內，除了有環保、能源專業，對爭取勞動權益同樣不遺餘力，被認為是黨內對勞動政策熟悉、具有勞權關懷，關心勞動環境健全的青壯世代。

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據了解，洪在兩任立委任內，在勞動議題部分，其主要成果包含：第一、強化職災預防與職災勞工保障，洪申翰多次與勞工團體、勞動專家學者共同研商強化職災勞工保障政策，並共同推動「勞工職業災害保險及保護法」三讀立法通過、為修法前已故之石綿職災勞工家屬爭取基本保障。

此外，洪申翰積極強化職災資訊公開透明，勞動部原有法規對重大職災定義不一，導致重大職災公開網僅記錄死亡職災，民眾無從得知重傷案件，透過洪申翰質詢、要求，將重大職災認定標準拉齊一致，並將各式案件公開上網、提供全民監督。

第二項成果則是本土勞工勞動條件再提升，以外包派遣勞動為例，洪申翰多次以質詢、記者會方式，替國營事業及公立醫院等外包派遣勞動人員爭取工作權，包含爭取年資併計、舉發惡質廠商未幫照顧服務員投保勞健保、舉發簽訂定期契約違反「勞動基準法」，甚至因此成為被告，於今年三月獲台北地檢署不起訴處分。

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