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藍籲立院成立調查委員會 民進黨團：檢監已啟動調查

2024/11/23 05:30

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕針對勞動部霸凌事件，立院國民黨團宣稱要還霸凌受難的往生者吳姓公務員一個公道，預計在廿六日程序委員會中提案成立調查委員會，以釐清真相。對此，民進黨團昨強調不護短，要嚴查法辦，但本案司法、監察均已啟動調查，依大法官解釋及憲法法庭判決意旨，立院目前無法就此議題成立調查委員會，但立院可本於職權用專案報告、質詢或預算審議時發揮監督力量。

國民黨團表示，北分署長謝宜容長期霸凌部屬、內控機制失靈、行政機關內部申訴管道受阻，且長官球員兼裁判、霸凌案事後調查政治力介入等；行政機關至今縱容謝宜容不公開面對社會、逃避監督，此案就是「洪仲丘二．○」再現，必須揪出謝背後政治惡勢力到底是誰？成立調查委員會刻不容緩。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團對於霸凌事件表達遺憾、譴責，立場是不護短，要嚴查法辦。立院本於監督職責可用的政策工具有二，一是利用各委員會專案報告、質詢或在預算審議期間發揮監督力量；其次是修法，檢視公務層面相關法規是否在執行面出了問題，或在法制面有需精進之處，「這是一定也必須做的。」

至於是否成立調查委員會？吳思瑤說，大法官釋字第五八五號解釋、一一三憲判字第九號均再次明定，立院調查權必須是輔助性權力，要和立委職權行使有重大關聯，這是調查權前提。另，為避免權力分立原則受到戕害，行政院已將此案移送檢調，監察院也已啟動調查，立院目前依法是無法就本案成立調查委員會。

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