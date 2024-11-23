謝宜容上傳道歉影片 勞動部移送監院究責

神隱多日的勞動部北分署長謝宜容，昨上傳道歉影片，向死者和家屬、同仁與社會大眾致歉。 （擷取自謝宜容提供影片）

〔記者李靚慧／台北報導〕神隱多日的勞動部北分署長謝宜容，昨雖然沒有出面，卻在中午上傳道歉影片，分別向輕生員工及其家屬，還有北分署員工與社會大眾致歉，強調未來不會再擔任北分署分署長職務，會深切檢討、配合調查、承擔責任。

勞動部昨正式將謝宜容移送監察院審查及追究責任；另針對其涉及不法情事，新北地檢署已立案偵辦。

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謝宜容昨發布的道歉影片近七分鐘，她身穿黑色襯衫，面容憔悴，一開始就鞠躬道歉，說明「我是北分署的分署長謝宜容，今天要為了北分署輕生同仁，以及社會矚目的案件，跟社會大眾致上十二萬分的抱歉，非常對不起大家」。

她解釋這幾天沒出現，是因為非常悲痛自責，也深切檢討因個人言行、領導方式、管理方式及溝通互動模式，造成如此悲痛的事情，造成北分署同仁工作有心理負擔、不安恐懼，她非常自責，必須向大家鄭重道歉。

謝宜容首先向輕生離開的同仁表達對不起，沒有及時發現、給予協助，非常對不起輕生離開的同仁，也哭著向家屬道歉，「沒有保護好你們的孩子」，一個活生生的孩子，在北分署工作，卻成了冷冰冰的遺體。

她也向北分署同仁致歉，因她的溝通互動模式，造成的不安、擔心害怕，也對造成困擾的社會大眾道歉。謝宜容同時向外界喊話，懇請對目前仍在北分署工作的同仁，給予最大的支持與空間。

懲處謝宜容2大過並免職

勞動部昨表示，已依據公務員懲戒法第二十四條規定，將謝宜容移送監察院審查及追究責任；並依公務員懲戒法第五條第三款規定，將謝宜容自即日起停止其職務。

勞動部強調，考績會已依考績法，將謝宜容一次記兩大過，並免除職務；勞動力發展署署長蔡孟良依考績法記一大過，並改調非主管職務。

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