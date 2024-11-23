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勞動部霸凌輕生案》家屬聲明：想知道發生什麼事

2024/11/23 05:30

勞動部霸凌輕生員工家屬聲明，只想知道他在工作上到底發生了什麼事，吳員年邁父母「現在只有無止盡的眼淚」。（示意圖，記者劉信德攝）勞動部霸凌輕生員工家屬聲明，只想知道他在工作上到底發生了什麼事，吳員年邁父母「現在只有無止盡的眼淚」。（示意圖，記者劉信德攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員辦公室輕生事件，新北市議員李宇翔昨日代替吳姓公務員家屬發表聲明，強調家人「也想知道他（吳員）在工作上到底發生了什麼事」，讓他忍心拋下摯愛家人，吳員年邁的父母「現在只有無止盡的眼淚」。

吳員年邁父母「眼淚無止盡」

吳員家屬指出，感謝各界對此事的關心，家人對吳員的離去萬分哀慟、震驚，也想知道他在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓他選擇拋下摯愛的家人們。

盼外界勿驚擾吳家

家屬表示，此事已移送檢調，家屬不便對外發言，盼媒體諒解年邁父母「白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸」，不要來打擾，否則二老在每天心如刀割之外，還要承受外界各種驚嚇，也是一種欺凌，「現在只有無止盡的眼淚」。

李宇翔也呼籲外界尊重家屬，莫讓家屬在悲痛中還要處理媒體溝通。

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