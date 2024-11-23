為勞動部霸凌輕生案道歉》總統︰嚴懲嚴辦 還死者公道

勞動部勞發署職場霸凌輕生案延燒，賴清德總統昨公開道歉，並提出三項補救措施，要求相關單位嚴懲嚴辦，還給離世同仁與家屬公道。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉職場霸凌致公務員輕生案犯眾怒，總統賴清德昨再度道歉，並提出三項補救措施，要求相關單位嚴懲嚴辦，還給離世同仁與家屬公道。

賴清德昨南下高雄左營海軍基地主持新建水星營區完工啟用典禮，主動為謝宜容涉職場霸凌案道歉，並對勞動部同仁輕生表達哀悼跟不捨。

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賴總統表示，政府處置態度，第一是嚴懲嚴辦，還給離世同仁跟家屬公道，並且向社會大眾交代；行政院已採取斷然措施進行處罰，謝宜容兩大過移送懲戒，署長蔡孟良一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊也請辭獲准。

檢討法令 落實反霸凌機制

賴清德強調，政府會以此事件為戒，避免類似情況再度發生，中央政府要以身作則積極檢討，當前在各部會、各單位的案件要迅速查辦，不容不幸事件再度發生，行政院也應該積極檢討當前各單位的反霸凌機制是否周全，以及有沒有落實。

賴清德說，要在台灣社會建立有尊嚴而且友善的工作環境，因為霸凌跟不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事件，中央政府要帶頭以身作則，地方政府也應該盡責，未來也會檢討法令，不足該修法的要修法，要建立完善制度。

賴清德指出，將推動主管應該有同理心，要同理同仁的辛苦，並且要建立順暢的溝通管道跟環境，如果同仁有困難，有輔導解決機制，避免同仁遭遇困難後發生不幸事情，這樣的作為要推廣到台灣，讓公私部門、台灣社會的職場環境，能夠邁向友善、有尊嚴的方向走，確保國人在就職的時候，都能夠好好來表現他們的能力，為單位貢獻他們的心力。

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