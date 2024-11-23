10月失業率3.4％ 續創24年同月新低

主計總處昨公布10月失業率3.4％、續創24年同月新低。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布十月失業率三．四％、續創二十四年同月新低，較九月下降○．○三個百分點；經調整季節因素後，十月失業率三．三八％，與九月持平。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，若外在環境沒有意外，預料十一、十二月失業率將續降，目前勞動市場穩定。

根據調查，十月就業人數一一六○．九萬人，月增五千人、年增五．一萬人；一至十月就業人數平均一一五九．二萬人，年增七．五萬人。十月失業人數四十．八萬人，月減四千人，其中初次尋職失業者減少二千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者以及對原有工作不滿意而失業者各減一千人。

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按年齡層觀察，十五至十九歲失業率九．一二％、二十至二十四歲十一．八四％，因多為初次尋職，處於職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，二十五至二十九歲失業率六．○七％，三十至三十四歲降至三．四四％。

譚文玲說，十月十五至二十四歲青年失業率十一．五三％，雖較去年同月上升，但較九月下降；前十月青年失業率為十一．三六％、創十七年同期新低，青年失業情勢改善。

十月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於三十五小時工作及季節關係）導致週工時未達三十五小時者為十六．一萬人，月減一．三萬人、年減四．六萬人。這部分疫情前約十八萬至二十二萬人，目前低於疫情前水準。

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