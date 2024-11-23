央行打炒房見效 10月新增房貸大減

台銀等五大銀行十月新增房貸876.23億元，單月大減234.23億元，顯示政府打炒房效應已開始發酵。（中央社資料照）

新青安占比 由高點40.92％降至32.64％

〔記者陳梅英／台北報導〕根據中央銀行最新統計，台銀等五大銀行十月新增房貸八七六．二三億元，單月大減二三四．二三億元，顯示政府打炒房效應已開始發酵。央行官員表示，從近期「量」、「價」表現來看，房市有降溫跡象，但是否形成趨勢，還需累積更多資料。

根據央行統計，十月五大銀行新增房貸金額驟減逾二百億元外，新青安房貸占比也在六月以四十．九二％創新高後一路陡降，十月掉到三十二．六四％，是去年新青安上路以來新低。

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央行官員說，新增房貸金額下滑與六都買賣移轉棟數月減十三．九一％的趨勢吻合，而六都買賣移轉棟數月增率連三個月下滑，且信義房屋公布的大台北地區中古屋房價指數月增率也於十月轉為負成長。

官員表示，大台北地區房價雖無法代表全國，但房市交易量下滑、價格漲幅縮小，顯示政府打炒房措施，包括行政院健全房地產市場方案與央行對國銀道德勸說、第七波信用房市管制等效應已開始發酵，另銀行本身也面臨銀行法第七十二條之二的不動產放款限制。

官員表示，房市政策需要時間發酵，目前只有幾個月的資料，可以說有降溫跡象，但還需更多資料才能判斷房市趨勢是否已經扭轉。

另根據央行資料，十月五大銀行新增房貸利率也登上二．二○一％，創下二○○九年一月以來新高，月增○．○一一個百分點。官員表示，主要是銀行調高非首購利率，對於信用條件不好的客戶，基於風險管控原則也有利率調升情況，使加權後利率呈現上揚情況。

華銀與合庫銀在本週法說會上也釋出對房市後市展望保守的看法。華銀指出目前房市已從熱絡轉向觀望，預期未來利率持續往上、房市交易量縮、都會區以外房價跌幅會較大；合庫銀認為，因銀行反映資金成本利率調高以及政府打炒房、買房因貸款受限而且期待價格修正的心態不變下，保守看待未來六個月房市。

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