晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

本報「官我什麼事」專訪設計研究院長 張基義︰跨域整合提升台灣軟實力

2024/11/23 05:30

台灣設計研究院院長張基義接受本報《官我什麼事》專訪。（記者于安亭攝）台灣設計研究院院長張基義接受本報《官我什麼事》專訪。（記者于安亭攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕二○二○年二月，經濟部下設的台灣創意設計中心升格為台灣設計研究院（設研院），與文化部下設的文化內容策進院（文策院），被期許為台灣國家軟實力的雙引擎。台灣設計研究院院長張基義）接受本報《官我什麼事》專訪時強調，設研院肩負三大使命，除了跨域整合擴大台灣設計影響力外，還要搭建青年創意平台，進而推升企業設計位階，助台灣成為高階製造與研發中心。

張基義指出，公部門以往較少創新，而公共服務注入創新動力就需要導入設計；另台灣目前也有各種新的社會議題需要解決與克服，設計能提供一個整合平台，當找對問題，就能提出好的解決方案，帶動社會的創新。簡單來說，設研院成立的價值在於帶動企業創新、公部門公共服務創新及社會創新。

他強調，現在是一個多元跨域整合的時代，設計能夠找出台灣未來發展的新契機，並進行跨領域創新；過去四年來，設研院與許多部會有合作，不僅包括直屬的經濟部，還有教育部的「學美．美學計畫」，至今已改造一○二所學校，讓學校的每個角落都成為學習空間。

與農業部的合作也是設研院長期的重要工作之一；張基義說，台灣有許多優秀的農產品，設研院與農委會（現農業部）合作已有十幾年，推動「TGA計畫」（Taiwan Good Agriculture），透過強化品牌定位、Logo設計、包裝設計以及電商平台的打造，提升台灣農產品價值，如此一來不僅能夠推廣台灣的農產品，還能講述台灣土地和農業的故事，幫助農產品進入國際市場，並取得更高的市場價值。

設研院還與交通相關部會合作，包括改造捷運、航港局的船運品牌、運具及整體規範，例如路上交通的巴士北花線（台北到花蓮的乘坐系統），設研院就參與了多項公部門的服務創新，提供設計上的協助與形象轉型提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財