本報「官我什麼事」專訪設計研究院長 張基義︰跨域整合提升台灣軟實力

台灣設計研究院院長張基義接受本報《官我什麼事》專訪。（記者于安亭攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕二○二○年二月，經濟部下設的台灣創意設計中心升格為台灣設計研究院（設研院），與文化部下設的文化內容策進院（文策院），被期許為台灣國家軟實力的雙引擎。台灣設計研究院院長張基義）接受本報《官我什麼事》專訪時強調，設研院肩負三大使命，除了跨域整合擴大台灣設計影響力外，還要搭建青年創意平台，進而推升企業設計位階，助台灣成為高階製造與研發中心。

張基義指出，公部門以往較少創新，而公共服務注入創新動力就需要導入設計；另台灣目前也有各種新的社會議題需要解決與克服，設計能提供一個整合平台，當找對問題，就能提出好的解決方案，帶動社會的創新。簡單來說，設研院成立的價值在於帶動企業創新、公部門公共服務創新及社會創新。

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他強調，現在是一個多元跨域整合的時代，設計能夠找出台灣未來發展的新契機，並進行跨領域創新；過去四年來，設研院與許多部會有合作，不僅包括直屬的經濟部，還有教育部的「學美．美學計畫」，至今已改造一○二所學校，讓學校的每個角落都成為學習空間。

與農業部的合作也是設研院長期的重要工作之一；張基義說，台灣有許多優秀的農產品，設研院與農委會（現農業部）合作已有十幾年，推動「TGA計畫」（Taiwan Good Agriculture），透過強化品牌定位、Logo設計、包裝設計以及電商平台的打造，提升台灣農產品價值，如此一來不僅能夠推廣台灣的農產品，還能講述台灣土地和農業的故事，幫助農產品進入國際市場，並取得更高的市場價值。

設研院還與交通相關部會合作，包括改造捷運、航港局的船運品牌、運具及整體規範，例如路上交通的巴士北花線（台北到花蓮的乘坐系統），設研院就參與了多項公部門的服務創新，提供設計上的協助與形象轉型提升。

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