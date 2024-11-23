國安會整合國家級資安應變中心

數位發展部次長闕河鳴強調，公私協力維護供應鏈安全至關重要。（行政院提供）

公私協力強化數位韌性 維護供應鏈安全

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）昨舉辦「二○二四台灣資安通報應變年會」，數位發展部次長闕河鳴開幕致詞強調，公私協力維護供應鏈安全至關重要，期望透過TWCERT/CC廣納會員，強化台灣企業的資訊安全，同時提升國家的資安韌性；他透露，國安會正推動成立國家層級的資安應變中心，更需要公私協力共同提升台灣數位韌性。

為協助資通安全管理法納管對象以外的民間企業提升資安防護量能，數發部責成國家資通安全研究院（資安院）今年起接手營運TWCERT/CC，提供全年二十四小時不間斷的資安事件通報、情資分享、應變協調、國際合作、意識提升等各項企業資安服務工作。

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TWCERT/CC主辦的台灣資安通報應變年會邁入第八屆，邀集國內資安事件協處單位、企業代表與學術界專家，發表年度資安成果與最新的資安趨勢，探討資安聯防最佳實踐、資安威脅趨勢發展及分享實務經驗等議題，提升企業人員資安意識、強化台灣企業之資安韌性。

台灣資通訊評比 名列國際前茅

闕河鳴指出，近年來台灣遭受到的資安攻擊日益頻繁且複雜，或許民眾感觸不多，但背後都有數發部與資安院等機關在過去幾年做了非常多的投入，不斷提升政府相關資訊系統的強韌性，我國政府在國際資通訊評比也是名列前茅。

他說，資通安全管理法已送入立法院修法，未來將賦予數發部資安署在緊急情況下，可調度各部會相關資安人力來強化應變能力，但更需要民間企業共同合作；台灣的國家競爭力來自民間的力量，尤其是台積電或電子五哥等指標企業，唯有公私協力維護供應鏈安全，才能進一步提升國家整體資安韌性。

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