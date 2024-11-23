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飆股幕後》BBU來救援 興能高8天漲逾5成

2024/11/23 05:30

興能高8個營業日最高漲逾57%。（取自網路）興能高8個營業日最高漲逾57%。（取自網路）

記者歐宇祥／特稿

因輝達（NVIDIA）GB200 NV72伺服器傳將採BBU（電池備援系統），近兩週電池模組族群終於受惠AI題材、股價輪翻強漲，其中興能高（6558）在8個營業日最高漲逾57%，昨日雖開高走低、一度翻黑，不過最終拉尾盤收在32.2元、上漲1.25元，站上2年來高點，成交量逾2.4萬張。

興能高以藍牙耳機等消費性電子產品為核心，第三季耳機佔營收比重41%、電腦與手機周邊則佔27%，儘管近年持續拓展醫療、IoT（物聯網）等非消費性電子領域，也朝儲能領域進軍，不過目前消費性營收仍佔8成；生產的電池種類則以軟包小方形電池佔比8成最高。

興能高今年前3季稅後淨利647.6萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.07元，相對去年同期轉虧為盈，毛利率18.8%、年增5.35個百分點。不過，該公司第三季獲利年減近9成，近期並公告10月單月稅後淨損5.8萬元，年減達276%。

不過展望後市，興能高總經理謝祥豪表示，藍牙耳機開案復甦，數項非消費領域專案將在年底到明年上半年量產，而中大型電池、ESG電池、可置換電池等新品也可望明年下半年挹注，樂觀期待明年營運。今年第三季中大型電池佔營收比重5%，呈現快速成長。

12月試量產 拚明年Q1認證

針對儲能領域，謝祥豪也說，興能高去年起投入電池管理系統開發，12月將進入試量產與第三方認證、期待明年首季通過，搭配儲能管理系統的整套產品也期望在明年上半年通過，下半年挹注營收。

本週三大法人對興能高的著墨稍微增多，不過昨日外資賣超278張，累計本週外資買超56張；近2週信用交易熱度明顯提升，至21日興能高資減券增，券資比飆高，投資人宜留意後續股價波動。

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