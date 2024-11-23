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飆股幕後》新品齊發 矽瑪下半年漲逾8成

2024/11/23 05:30

矽瑪近年持續搶攻車用、醫療與工業等高附加價值產品商機。（取自網路）矽瑪近年持續搶攻車用、醫療與工業等高附加價值產品商機。（取自網路）

記者方韋傑／特稿

連接器廠矽瑪（3511）受惠於財報傳佳音，以及下半年業務動能轉強，昨日盤中觸及49.8元，創2021年8月以來的3年多新高價，儘管終場收在46元，單日下跌5.45%，成交量逾2.3萬張，不過單週漲幅仍達23.15%，下半年以來漲幅更達82.53%。

財報傳佳音 本土資金青睞

觀察三大法人第3季僅買超矽瑪552張，第4季截至昨日為止買超張數也才732張，不過值得一提的是，從下半年以來，持股200張以上大戶的比重增加2.62個百分點，且前10大主要買超主力券商只有2家外資，顯見矽瑪深受本土資金青睞並進場布局，股價在將近5個月的時間內上漲逾8成。

從基本面來看，矽瑪從2023年首季開始，一度連續7個季度陷入虧損，但最近半年已經逐季收斂，第3季每股淨損0.07元，雖未能達成轉盈的目標，但對比去年同期每股淨損0.42元已大幅轉佳，法人看好矽瑪第4季逐月營收能繼續保持月增表現，有助於全年營收衰退幅度控制在2成左右。

矽瑪近年鎖定車用、醫療與工業等高附加價值產品商機，切入3C擴充基座（DuckingStation）及警（軍）用車燈等相關業務，重點布局關鍵零組件自動化產線，以降低整體生產成本，提高營運利潤，目前車載診斷系統、電子記錄裝置已成為核心主力產品，帶動車用業務營收佔比拉升至30%以上，該公司看好後續也能擴大效益。

矽瑪營運團隊強調，為因應現今產品市場變化快速、生命週期短的趨勢，將與客戶保持密切合作關係，共同開發新品，掌握產業發展新商機，同時也將依循法規，適度調整公司內部營運機制。

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