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盤勢分析》外資空單大減 資金回流電子股

2024/11/23 05:30

昨日台積電率AI族群攻堅，台股跳空開高，終場收在22904.32點。（中央社資料照）昨日台積電率AI族群攻堅，台股跳空開高，終場收在22904.32點。（中央社資料照）

費城半導體指數勁揚，昨日台積電（2330）率AI族群攻堅，台股跳空開高，加上日月光投控（3711）、聯發科（2454）等電子權值股聯袂上攻，加權指數最高漲逾450點，重新站上23000點大關，唯資金量能不足，終場收在22904.32點、上漲348.66點，成交量約3568億元，月線得而復失。

昨日外資買超83.07億元、投信買超47.1億元、自營商買超34.53億元，三大法人合計買超164.7億元；同日外資台指期淨空單大幅減少5505口，累計外資台指期淨空單減為3.8萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，盤面資金回歸電子股、中小型股表現相對落後，不過總體來看資金維持健康輪動，顯示加權指數雖然近期承壓，但中長線仍反應優異的基本面，觀望態勢過後仍有震盪走高機會，後續可留意費半指數走勢與資金是否持續回流電子股。

群益期貨認為，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、週選擇權保守布局，整體籌碼面為保守格局；技術面來看，台股昨跳空收紅，在台股波動率持續走低下，短線仍以保守格局看待。（記者歐宇祥）

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