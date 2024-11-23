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緯創︰明年AI營收3位數成長

2024/11/23 05:30

緯創董事長林憲銘說，不排除在客戶要求下增加北美地區產線，深化對美系客戶的服務能量。（資料照）緯創董事長林憲銘說，不排除在客戶要求下增加北美地區產線，深化對美系客戶的服務能量。（資料照）

GB200伺服器小量出貨

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工廠緯創（3231）今年前3季獲利已超過2023年全年表現，第4季受惠於AI業務持續貢獻，緯創看好整體營運相當樂觀，全年可以交出不錯的成績，今年整體伺服器營收比重已超越4成，明年將進一步提升至5成以上，其中，AI機種業績維持3位數成長，關於PC業務動能的看法則相對保守。

站穩AI產品 PC相對保守

緯創總經理林建勳昨日於法說會表示，目前輝達GB200伺服器已向客戶出貨，公司為了進一步加值產品，針對液冷部分導入旗下元鈦科技的散熱解決方案，並採用其他廠商生產的散熱元件，儘管GB200第4季僅小量出貨，但AI機種的業績表現仍將季增雙位數百分比，明年首季將有所增量，雖然機櫃毛利率較低，但相信利潤可以取得合理成長。

林建勳表示，緯創未來不會放棄各個等級的AI伺服器產品，無論產品是否歷經世代交替，都會站穩主要客戶的重要供應商地位。此外，由於緯創已經拿下網通大單，明年此一領域的成長動能也將相當強勁。

不懼川普2.0 全球布局影響小

不過，由於外界預期美國準總統川普將對中國祭出新一波關稅措施，儘管PC明年會有強化使用神經處理器（NPU）、換機潮等紅利因素，但由於中國生產成本仍相對低廉，擴大他地產能將影響利潤，目前預估明年PC出貨成長率將從高個位數下修至低個位數百分比。

緯創現在整體中國產能比重已降至5成以下，持續加大台灣、越南與墨西哥的投資力度，董事長林憲銘說，公司平均每年資本支出金額約150至200億元，未來除了「研發不手軟」，也不排除在客戶要求下增加北美地區產線，現在墨西哥已有全新廠區上線，深化對美系客戶的服務能量。

談到美中兩國之間的貿易衝突將有所延續，林憲銘說，「如果要做任何的調整，我們的速度會很快」，對緯創整體營運不致於有太大影響。

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