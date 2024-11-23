閎康董座：無懼川普上任 台半導體地位難撼動

半導體檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬認為，台灣半導體業生態系完整，效率高、競爭力強。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統由川普勝選，將於明年1月重返白宮執政，「川普2.0」會對台灣半導體業有何改變，成為近期業界議論的焦點，半導體檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬認為，台灣半導體業生態系完整，效率高、競爭力強，客戶是很實際，「哪個地方成本便宜、哪個地方技術好」，就會往哪邊落腳，她認為，即使川普上任，台灣半導體業地位仍是無法撼動。

生態完整效率高 客戶最實際

謝詠芬表示，地緣政治已牽動全世界半導體業的發展，川普上任後，政治影響產業也將在所難免，不過，美國製造業畢竟消失已久，川普即使強勢推動美國要重返製造業，但這不是他一個人的意志就可快速達成，需要美國整體社會、勞工的認同與配合。

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謝詠芬認為，半導體發展從美國轉到亞洲，從日本轉到台灣，也陸續往中國、馬來西亞等東南亞國家移動，不管美國、中國如何較勁，還是要回歸現實，客戶是很實際的，還是會衡量「哪個地方成本便宜、哪個地方技術好」。

日本正積極找回失落的半導體業，已推出振興半導體產業的政策，謝詠芬表示，以日本為例，很需要台灣半導體供應鏈協助。閎康已在名古屋、熊本、北海道設立實驗室，受惠日本與國際大廠在日本的資本支出增加，帶動對半導體檢測的需求，閎康日本實驗室業績出色，表現持續優於公司平均水準。

高階AI應用 半導體成長動能

謝詠芬表示，預期半導體成長動能來自高階AI應用，目前非常蓬勃，美國與日本設計公司紛啟動新產品驗證計畫，明年上半年將會看到逐季攀升；不過台灣與中國的消費性、工業用產品，整個市場需求仍疲弱，中低階產品的驗證需求幾乎看不到。整體而言，她認為，明年產業景氣看來很明確，「一定會比今年好」，閎康以營收年增兩位數為目標，毛利率也會較今年成長。

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