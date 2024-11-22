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新聞幕後》2關鍵人物神隱 謝宜容不讀不回

2024/11/22 05:30

民眾著恐龍裝扮，前往勞動部前，要求謝宜容出來道歉。（記者劉信德攝）民眾著恐龍裝扮，前往勞動部前，要求謝宜容出來道歉。（記者劉信德攝）

記者李靚慧／特稿

已向行政院長卓榮泰口頭請辭的勞動部長何佩珊，昨雖請假未出席行政院院會，據透露，她仍到勞動部開會，討論北分署署長謝宜容遭免職處分後的相關公務員權利及法律程序。但謝宜容自週三下午約二時後，就已切斷與勞動部的任何聯繫，相關訊息「不讀不回」，未來恐只能「法院見」；另一關鍵人物前次長王安邦也持續神隱，未對外說明今年二月他約談謝，到底談了什麼？做了哪些處理？

十一月四日北分署發生員工輕生事件後，各方爆料蜂擁而至，何佩珊隨即宣布展開行政調查，十九日行政調查結果雖明確指出「當事人涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定，予以議處」，但她一句用錯的「目的良善」，隨即引爆網民怒火，就算改口致歉說「目的良善用語錯了，我們承認錯誤」，但已讓五二○才上任的她，捲入霸凌案暴風圈。

週三她赴立院專題報告「職場霸凌防治與處理作業」，因謝為十一職等簡任文官，任何懲處都需經過該有的行政程序，何佩珊起初還堅守須符合行政程序的立場，但似乎無法承受立委長達七個多小時砲轟、甚至來自更高層壓力，稍晚的考績會還沒開，何也只能直接宣布謝「二大過停職」，且強調「就算考績會開了結果也不會改變」。

最終何佩珊只能一肩扛起「政治責任」，但最該現身說明的兩個關鍵人物卻持續神隱。謝宜容對勞動部要求出面說明的訊息「不讀不回」，除了發道歉信、還多了律師函；相關人士解讀，謝既已委任律師，擺明就是要走法律訴訟程序。

另一關鍵人物前勞動部次長王安邦，今年二月接獲檢舉而約談謝宜容，是因北分署經費使用案？還是霸凌案？為何查無不法情事後沒有向上呈報？當被立委質疑「吃案」後，曾被視為前桃園市長鄭文燦愛將的王安邦，更應現身捍衛其清白，而不是任由外界影射成「綠營內鬥」，將執政黨與政府團隊全數拖下水。

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