晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「當初此案未上報 錯失處理機會」 時任勞動部長許銘春致歉

2024/11/22 05:30

外傳是她拔擢謝宜容，前勞動部長許銘春說「沒這回事」。（記者李惠洲攝）外傳是她拔擢謝宜容，前勞動部長許銘春說「沒這回事」。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕勞動部勞發署北分署日前傳公務員疑遭霸凌而輕生，分署長謝宜容被質疑長期霸凌，時任勞動部長許銘春昨表達歉意和遺憾，但表示「當時此案未向上呈報」，錯失處理機會，並強調自己對職場霸凌是「零容忍」，至於外傳是她拔擢謝宜容，許銘春說「沒這回事」。

外傳拔擢謝宜容 許︰沒這回事

許銘春表示，謝宜容就是一般的公務人員，她當部長時，需要文官來協助處理公文，謝宜容借調過來大概兩年，表現都正常；後來北分署長升主秘，勞發署長蔡孟良將五個分署的人選，進行整體考量後來說要調動，當時有提到謝宜容；「對於人事問題，我向來尊重署長考量」，五個分署都是署長最清楚，「現在媒體報導說是我拔擢她，交代要升任，沒有這回事」，當時人事任用，是尊重署長的整體人事考量。

有關勞動部於十九日公布行政調查報告，內容稱謝宜容沒有實際職場霸凌、目的良善等；許銘春表示，自己也無法接受「目的良善」一詞。

許銘春說，今年二月二十日前政務次長王安邦曾約詢謝宜容，「我是看了媒體報導才知道，之前並不曉得此事」，因沒有往上呈報，錯失了處理時機，如有上報她一定送政風室調查，若有職場霸凌必懲處，若沒有就該還當事人清白，對於職場霸凌她「零容忍」。

至於該事件是否影響高雄市長選情？許銘春表示，參選高雄市長就是要面對各種挑戰，會平常心以對，真相究竟是什麼，釐清楚才重要，如何提供友善、零霸凌的職場環境，預防職場霸凌也很重要。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財