「當初此案未上報 錯失處理機會」 時任勞動部長許銘春致歉

外傳是她拔擢謝宜容，前勞動部長許銘春說「沒這回事」。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕勞動部勞發署北分署日前傳公務員疑遭霸凌而輕生，分署長謝宜容被質疑長期霸凌，時任勞動部長許銘春昨表達歉意和遺憾，但表示「當時此案未向上呈報」，錯失處理機會，並強調自己對職場霸凌是「零容忍」，至於外傳是她拔擢謝宜容，許銘春說「沒這回事」。

外傳拔擢謝宜容 許︰沒這回事

許銘春表示，謝宜容就是一般的公務人員，她當部長時，需要文官來協助處理公文，謝宜容借調過來大概兩年，表現都正常；後來北分署長升主秘，勞發署長蔡孟良將五個分署的人選，進行整體考量後來說要調動，當時有提到謝宜容；「對於人事問題，我向來尊重署長考量」，五個分署都是署長最清楚，「現在媒體報導說是我拔擢她，交代要升任，沒有這回事」，當時人事任用，是尊重署長的整體人事考量。

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有關勞動部於十九日公布行政調查報告，內容稱謝宜容沒有實際職場霸凌、目的良善等；許銘春表示，自己也無法接受「目的良善」一詞。

許銘春說，今年二月二十日前政務次長王安邦曾約詢謝宜容，「我是看了媒體報導才知道，之前並不曉得此事」，因沒有往上呈報，錯失了處理時機，如有上報她一定送政風室調查，若有職場霸凌必懲處，若沒有就該還當事人清白，對於職場霸凌她「零容忍」。

至於該事件是否影響高雄市長選情？許銘春表示，參選高雄市長就是要面對各種挑戰，會平常心以對，真相究竟是什麼，釐清楚才重要，如何提供友善、零霸凌的職場環境，預防職場霸凌也很重要。

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