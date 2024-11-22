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勞動部北分署公務員輕生案 民進黨團︰一定要嚴查 絕不護短

2024/11/22 05:30

民進黨團幹事長吳思瑤及立委沈伯洋、蔡易餘等人，今（21）日在立法院舉行輿情回應記者會。（記者叢昌瑾攝）民進黨團幹事長吳思瑤及立委沈伯洋、蔡易餘等人，今（21）日在立法院舉行輿情回應記者會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕勞動部勞發署公務員疑遭北分署署長謝宜容霸凌而輕生，立法院朝野黨團皆表示應嚴查此案。民進黨團表示，針對個案一定要嚴查、絕不會護短，並全面檢討公務員相關法制，不容許一粒老鼠屎壞了一鍋粥；國民黨團要求「聽證調查」，行政部門不查、立法院來查，真相必須釐清，不能讓公部門的霸凌事件變成下一個Me too慘案。

國民黨團要求聽證調查

民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，民進黨團的立場是「不護短、要調查、要徹辦、送法辦」，全案一定要水落石出；黨團更重視從個案來檢視通案，不容任何公務員在職場、勞動條件的權益受到戕害，也要從制度上杜絕過去可能存在的弊病，包括「公務人員保障法」、「公務人員安全及衛生防護辦法」等，針對公務人員的健康、過勞，乃至於心理是否承受著霸凌，全面精進、改善相關法制是眼前要務。吳思瑤強調，重點是把老鼠屎挑出來，並防堵這鍋粥有無更多老鼠屎。

民進黨︰對霸凌零容忍

民進黨發言人吳崢表示，民進黨面對霸凌案的態度是「霸凌零容忍」，霸凌行為不該出現任何場域，包括公、私部門等職場；總統賴清德、行政院長卓榮泰皆已出面表態並向家屬致歉，同時對行政院轄下的所有各部會單位進行內部調查及了解，是否還有其他職場霸凌行為，都是現在非常必要的措施，民進黨與政府一起營造更合理的工作環境，保護所有人的權益。

國民黨團書記長林思銘強調，今年二月勞動部就已收到申訴，但謝被約談後仍安然無恙，反而是約談她的勞動部次長走人，到底約談了什麼？勞動部應該對死者家屬、社會大眾交代，國民黨團不希望「今日公祭、明日忘記」的悲劇一再重演。

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