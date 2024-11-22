4年投資5億》政院拍板城鄉共好計畫 吸引國際頂級消費客群來台

經濟部昨在行政院會報告「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計4年投入5億經費，希望能夠吸引頂級客群來台。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「城鄉在地共好能量提升計畫」，二○二五年至二○二八年將投入五億元經費，鎖定「塑造城鄉特色」、「導入多元輔導」、「佈建行銷通路」三大策略，辦理三六八城鄉評選以及全國競賽，發掘全國各鄉鎮獨特的產業與遊程，希望吸引國際頂級消費客群來台。

協助地方產業升級、打造特色品牌

行政院長卓榮泰在院會中指出，行政院明年將投入一一六億元推動中小微企業的多元振興方案來促進發展，為因應地方產業需求，配合相關政策推動，「城鄉在地共好能量提升計畫」將協助地方特色產業升級及轉型、布局通路以及行銷推廣，打造城鄉特色品牌。

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經濟部說，該計畫將結合經濟部境內關外相關政策資源，與各縣市地方特色產業共同推廣台灣優質醫療產業、美食及自然風光，吸引國際觀光客來台旅遊體驗，提升在地企業產值及品牌價值，並實現總統賴清德健康台灣理念。

經濟部表示，期望藉此為台灣各鄉鎮找出兼具特色與競爭力的城鄉產業，落實前瞻且與時俱進、與地方共生共榮等戰略行動，吸引更多人才參與投入，共創城鄉繁榮的未來。

經濟部中小及新創企業署長李冠志解釋，該計畫主要是協助中小企業集結能量，有別於過往側重個案輔導的作法，該計畫著重「由下而上」重新找到每個鄉鎮的產業特色，藉此發展出跨區、跨縣市的體驗遊程。

李冠志說，相關細節經濟部正在擬定中，預計明年第一季在各鄉鎮舉辦說明會、第二季開始收件評選，擇其優者參與第三季的全國性比賽。至於獎金等細節規劃最快今年底出爐。

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