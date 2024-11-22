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經濟慘民怨升》中抗議事件激增27％ 四分之三不滿經濟

2024/11/22 05:30

「異言網」（CDM）21日發布報告指出，第3季中國發生的抗議事件較去年同期激增27%，約四分之三與對經濟的不滿有關，至少有三分之一面臨鎮壓，廣東省為發生抗議事件最多的地區。（路透檔案照）「異言網」（CDM）21日發布報告指出，第3季中國發生的抗議事件較去年同期激增27%，約四分之三與對經濟的不滿有關，至少有三分之一面臨鎮壓，廣東省為發生抗議事件最多的地區。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由美國非營利組織「自由之家」營運，專門收集並分享中國抗議事件頻率與多樣性訊息的「異言網」（CDM），週四發布報告指出，第三季中國發生的抗議事件較去年同期激增二十七％，約四分之三與對經濟的不滿有關，至少有三分之一面臨鎮壓，廣東省為發生抗議事件最多的地區。

第三季近千件抗議案 廣東省佔最多

報告說，第三季中國發生九三七起抗議事件，其中多數為勞工抗議（占四十一％）、業主抗議（占二十八％）與偏鄉居民抗議（占十二％），其餘為家長、學生投資人、消費者、宗教或少數族裔、維權人士等團體的抗議。

發生抗議事件最多的地區是廣東省（占十八％），其次是山東省、四川省、河南省和浙江省。自二○二二年六月CDM開始收集中國的數據以來，總共已記錄了七三七七起抗議案件。

報告說，約四分之三的抗議事件與對經濟的不滿有關，包括工人要求僱主償付未支付工資、屋主因建案停工而向建商抗議、偏鄉居民抗議土地遭充公等。此外，不滿公司突然倒閉或未能兌現已購買服務的消費者和投資人，也越來越常上街抗議，包括家長繳納私人托育服務費或子女補習費，托育中心或補習班卻倒閉；消費者繳納健身房會員費，健身房卻倒閉；投資人不滿公司未兌現所承諾的報酬等。

CDM分析，自二○二三年初中國取消防疫封控措施以來，這類因對經濟不滿而抗議的事件越來越頻繁。這類抗議中至少有三分之一面臨某種形式的鎮壓，例如警方監視、逮捕、來自政府或公司人員的暴力等。

分析原因之一在於，消費者和投資人在發起抗議行動時，通常是鎖定政府，要求他們介入；另一原因是，這些抗議行動的參與人數可能是中大型規模，對於維穩至上的中共當局而言，不能坐看事態擴大。

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