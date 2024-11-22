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長度可繞地球1圈！中國高鐵濫建 陷28兆錢坑

2024/11/22 05:30

華爾街日報報導，中國不計成本投入高鐵建設，已讓高鐵公司和地方政府陷入債務陷阱。圖為一列中國高鐵列車在貴州省苗族自治縣行駛。（法新社檔案照）華爾街日報報導，中國不計成本投入高鐵建設，已讓高鐵公司和地方政府陷入債務陷阱。圖為一列中國高鐵列車在貴州省苗族自治縣行駛。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平二○一二年上任時就接下前領導人胡錦濤的高速鐵路規劃，預估到二○三五年將再增一．五萬英里，以連接中國最大的城市，如今中國高鐵長度近三萬英里，若加上規劃興建長度，估可環繞地球一圈半，卻因路線規劃不當，逐漸成為一個巨大的錢坑。

北京年燒數兆蓋新高鐵 營運慘淡已堆出創紀錄負債

《華爾街日報》報導，過去五年，中國在興建新軌道、車站和購買列車上花費了超過五千億美元，截至九月，中國國家鐵路營運商中國國家鐵路集團（CSRG）的債務和其他負債已達八六○○億美元（約台幣二十八兆元），創紀錄最高，每年光是償還債務就需要二五○億美元。

每年光還債就需250億美元

儘管中國在二○二二年十二月取消防疫封控措施後，高鐵旅客流量回升，但因中國人口預計在未來三十年將減少約二億人，未來要提高高鐵旅客流量將面臨挑戰，尤其是其高鐵網已延伸至內陸人口較少的城市。

內陸城市高鐵站空無一人

例如，四川省富順縣人口最高峰時超過一百萬人，如今剩七十萬人，該縣在二○二一年開通了首條高鐵，目前該縣和周邊地區四十英里半徑內至少有十二座高鐵站。《華爾街日報》記者目擊，在最近的一個下午，富順車站幾乎空無一人，約二十名旅客在可容納一千人的候車室裡閒逛；在幾英里外的另一處更新的高鐵車站同樣空無一人。

中國目前的高鐵長度將近三萬英里，已足以繞地球一圈，而CSRG預估到二○三五年將再增一．五萬英里，需耗費數千億美元。

高鐵的成本遠高於傳統火車或巴士等替代方案，北京交通大學學者趙堅指出，中國政府對高鐵的金融風險視而不見，在人口稠密地區興建高鐵才具經濟意義，傳統火車或巴士足以滿足中國大部分地區的需求。

根據中國官媒報導，連接上海和阿里巴巴所在城市杭州科技中心的高鐵，在二○一○年至二○二○年平均每天吸引十萬人次搭乘。但四川富順縣二○二一年開通的高鐵路線，平均每天只有九千人次搭乘。

此外，高鐵投資也轉移了用於建立更強大社會安全網等措施的資源。經濟學家指出，中國需要強化社會安全網來幫助人口老化，並隨時間推移來支撐國內消費。

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