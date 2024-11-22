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數位經濟併購》平衡多方利益 法規需跟上時代

2024/11/22 05:30

國立海洋大學法律與政策學院教授江雅綺出席。（記者羅沛德攝）國立海洋大學法律與政策學院教授江雅綺出席。（記者羅沛德攝）

記者歐宇祥／專題報導

中國文化大學法律學系教授王偉霖出席。（記者羅沛德攝）中國文化大學法律學系教授王偉霖出席。（記者羅沛德攝）

Uber Eats、foodpanda台灣的外送平台合併案備受各界關注，公平會本月正式立案，結果將在今年底或明年三月前出爐，法界也持續關注。公平會前委員蔡蕙安認為，今年可說是「併購元年」，數位經濟併購能否提升價值創造、並讓經濟與企業營運規模提升，值得仔細思考。

前公平交易委員會委員蔡蕙安出席。（記者羅沛德攝）前公平交易委員會委員蔡蕙安出席。（記者羅沛德攝）

數位市集概念 多邊相互牽制

近日台灣科技法律協會舉辦「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會，其中「從法律面看併購的效益與效率」座談由蔡蕙安擔任主持人，海洋大學法律與政策學院教授江雅綺、文化大學法律學系教授王偉霖、群勝國際法律事務所所長歐陽弘為與談人，以兩大外送平台併購案為例，探討數位經濟併購議題。

綜觀國際，歐盟、美國使用反壟斷與競爭法機制管理數位平台，但江雅綺指出，台灣產業、監理框架有不同條件，難以直接套用他國模式。從法律上來看，事業合併案需要「利大於弊」，意即合併後帶來的總體經濟利益必須大於限制競爭的不利益，但江指出，數位平台與傳統事業不同、是「多邊關係」，因此應以「數位市集」的概念思考。

江雅綺說明，以外送平台來說，平台與餐廳、消費者、外送員間相互影響，實則是「多邊關係」，與其用市場角度看待，不如用「市場集合」概念來看，也因多邊相互牽制，因此業者議價能力不會如傳統產業那麼強大；且早期多家外送業者競爭時期，外送員權益不彰，是法規保障逐漸建立後才開始保護勞動權益，由此可知法規與監管是關鍵，而非「有越少業者會讓外送員權益越不好」。

附加負擔通過 考量選項之一

王偉霖認為，外送平台合併讓外界產生疑慮很正常，不過主管機關應考量更多角度，例如讓業者附加負擔通過、也是可考量的選項之一。他指出，Uber Eats、foodpanda在台灣市場市佔率相差不多，但foodpanda的德國母公司虧損、才急於賣出旗下子事業，若此合併案未能通過，foodpanda母公司不排除直接退出台灣市場，屆時Uber Eats就可能「自然獨佔」，對市場影響更加不好，「公平會否決可能導致更糟糕結果」。

針對消費者擔心兩大外送平台合併後獨大問題，王偉霖表示，這可以由公平會附加結合負擔解決，且消費者對每餐消費有「天然上限」，外送業者無法漫天漲價，且現在餐廳抽成就很高，再提升空間也不高，餐廳可能就終止合作，消費者、餐廳對外送平台也仍有箝制力；另外送員權益保障也可以透過負擔保障。

歐陽弘提醒，公平會結合審查依法須針對「限制競爭之不利益」及「整體經濟利益」兩大方面做出整合性評估，縱使「具有顯著限制競爭疑慮」，也並不直接等同於須「禁止結合」，而是要進一步衡量「整體經濟利益」，以評估合併後的經濟效益。

針對申請合併的業者，歐陽弘也認為，可以積極主動向公平會提出「整體經濟利益」的承諾，如外送平台多被詬病外送運費、運價不透明，「資訊揭露」明顯將是未來重要趨勢，申報事業倘若以此作為未來合併後的方向做出承諾，也可增加與公平會談判的力道。

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