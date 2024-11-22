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數位經濟併購》數位平台多邊關係 議價能力不如傳產

2024/11/22 05:30

商研院所長朱浩。 （記者羅沛德攝）商研院所長朱浩。 （記者羅沛德攝）

記者方韋傑／專題報導

中正大學法律學系教授鄭津津出席。（記者羅沛德攝）中正大學法律學系教授鄭津津出席。（記者羅沛德攝）

台灣科技法律協會舉辦「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會，其中「如何讓併購創造雙贏」的專題討論由商研院所長朱浩主持，邀請中正大學法律學系教授鄭津津、台北商業大學財政稅務系教授蔡孟彥與智慧餐飲企業iCHEF共同創辦人程開佑等座談。專家建議，平台經濟已成全球趨勢，法規需平衡外送員、平台業者和消費者的利益，才能在產業永續發展的過程中，同時保障勞動權益。

台北商業大學財政稅務系助理教授蔡孟彥出席。 （記者羅沛德攝）台北商業大學財政稅務系助理教授蔡孟彥出席。 （記者羅沛德攝）

外送員類勞工 修訂適用範圍

iCHEF共同創辦人程開佑出席。 （記者羅沛德攝）iCHEF共同創辦人程開佑出席。 （記者羅沛德攝）

鄭津津指出，目前外送員的法律定位模糊，既非完全的勞工也非純粹的承攬人，政府應考慮修法，「針對外送員這類『類勞工』設計適用範圍，例如部分納入勞基法保障其基本權益，但又不剝奪其工作彈性，這才符合現實需求。」

鄭津津也認為，法規除了應隨著實際就業市場的演變而滾動式調整，「與其每次新問題出現就全面修法，不如透過政府主導的對話平台，讓外送平台與外送員組織進行協商，尋求雙贏的解決方案。」

應以鼓勵為主 減少管制力道

蔡孟彥在談及企業併購時指出，政府應以法規為誘因，吸引企業在併購過程中對被併購企業員工的生計提供保障，「如果連正式員工的身份都無法保障，更不用說那些非正式員工。」

蔡孟彥認為，政府應以鼓勵為主，減少對企業併購案的管制力道，「假設企業願意確保被併購方員工的僱傭，政府是否可以提供某些優惠或便利作為回應？」這種誘因機制可能有利於促使企業在追求競爭優勢的同時，提升確保勞動市場品質的意願。

蔡孟彥提到，在公平法架構下，政府應該先釐清疑慮，再予以約束。例如，允許雙方合併的同時，同時要求企業承諾遵守特定條件，並接受政府後續監督其落實程度，這樣的安排不僅能平衡市場競爭，也能避免企業併購後濫用新獲得的市場地位。

扮演積極角色 完善法規誘因

蔡孟彥強調，台灣現行法律仍以傳統經濟模式為基礎，但數位經濟的運作方式已經大不相同，難以落實保障勞工權益和競爭秩序，政府需扮演更加積極的角色，透過完善法規和提供誘因，讓企業在追求利益的同時，不忘兼顧勞工權益。

程開佑認為，併購是企業在成長過程中的必經之路，除了強化產品與團隊的整合程度，也有利於提升整體研發資源，法規不能跟隨著企業併購走一步才算一步，畢竟市場競爭能夠提升科技品質與服務效率，沒有辦法徹底解決法制面的問題。

程開佑說，台灣市場雖然規模有限，但是具備高度的競爭性，只要經濟發展條件受到企業重視，在談及併購相關議題時，政府就有與之談判的空間與籌碼。

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