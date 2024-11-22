財經青紅燈》川普與許家印

近來，中國網路上瘋傳一張照片，經過不斷轉發與加料後的主題是「那年，川普約不上許家印」，大意為16年前的如今美國候任總統川普曾有意與恆大集團合作，競逐「廣州雙子大樓東塔」設計與營造，但許家印看不上川普，僅派了一名屬下夏海鈞，而川普卻是全家出動。

恆大官網於2008年2月29日發布的「集團結盟國際地產巨頭特朗普（川普、Trump）集團」的訊息，如今在網路上還是找的到。大概是說特朗普（Trump）集團首度宣布進軍中國房地產市場，雙方將在中國主要超大型城市的頂級豪宅及超高層建築領域展開合作。

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而近來中國網路瘋傳的小作文卻是「川普約不上許家印」，大酸「2008年，當時恆大處於洋洋得意的巔峰時期，川普還未成總統」，「許家印認為川普實力不如他，只派了一名下屬簽約，川普是全家出動，大女兒伊凡卡也只能站在最邊上」；但實則是，2008年中國為應對全球金融危機而推出「四萬億」計劃，才讓恆大搭上順風車，當時的許家印才是個為了衝刺港股掛牌、忙著陪香港大佬打牌的地產商人。這些圖文不知是消遣美國候任總統、還是酸許家印「十年河東」。

而川普即將重返白宮，俄羅斯國家電視台日前也在播報相關報導時，刻意播放準「第一夫人」梅蘭妮亞（Melania Trump）過去的艷照，引起美國輿論反彈。

這讓人想起美蘇冷戰時期，流行的一個蘇聯政治笑話；美國人向蘇聯人說我們可以在白宮前罵美國的總統，你們可以嗎？蘇聯人不甘示弱地回說，我們當然也可以在克里姆林宮前罵美國總統。

當中國陷入通縮困境，青年失業屢創新高、上半年倒了破百萬家餐飲業，網路上只能消遣其他國家的候任總統、卻不敢質疑自家領導人；俄羅斯因無法「感到安全、發展和存在」，而發兵侵略曾是兄弟之邦的鄰國，官媒卻只敢諷刺它國的準第一夫人，卻不能提自家總統的風流史與貪腐。如此威權強人、只會豢養出一堆網路與媒體侏儒！（高嘉和）

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