法說會速報》華航：川普當選 航空業利多

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〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）昨舉行法說會，華航董事長謝世謙表示，看好台灣客運轉運商機，且在供需緊張下，票價維持高檔，在完整18架貨機到齊下，今年對明年營運「樂觀」。加上川普要製造業回流美國，但生產線遷移不是1、2天，而華航正是搬運的專家。

華航表示，今年前三季機票價格雖然較去年同期小幅下滑，但較2019年上漲逾30%，而台灣擁有很好的東南亞轉接到北美的地理位置，且東南亞包括泰航等多家航空公司都沒有直航北美，加上今年美中直航班機僅恢復到2019年的20%，因此會積極強化東南亞到北美的航網。

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貨運方面，華航指出，在電商、AI相關產品出貨持續下，明年運價將維持高檔，且歐美運價有機會提高，目前洽談中的明年包機、包艙價格都比今年高，且明年開始有完整18架貨機執飛，將是大展身手的一年；預計明年2月開設多倫多的新航點，也就是考量川普若開啟高關稅的因應措施，也會增班邁阿密，而運能增加後，也會陸續增班，華航貨運是「立足台灣放眼美國市場，美國線收入占70%」。

裕融：控管資產品質 呆帳逐季下滑

〔記者楊雅民／台北報導〕裕融（9941）總經理闕源龍昨在法說會上表示，雖然外在環境的變化比想像來得大，但裕融從去年即積極管控資產品質，呆帳金額逐季下滑，明年市場景氣雖偏保守，但裕融營運可望維持今年的水準。

他指出，裕融企業金融業務在台灣市場維持成長，東南亞菲律賓已通過業務轉型，專注於醫療事業發展，獲利穩健；馬來西亞5月開幕的分公司已穩步推進業務，成長可期。消費金融業務整體成長動能衰退，資產餘額下滑，預期後續幾季仍將呈現下滑走勢，但整體下滑幅度會控制在個位數以下。

能源部分已完成光電、儲能各100MW案場建置，對未來售電市場樂觀看待，儲能現階段較辛苦，需看政府政策，因為供給和需求控制得不是很好，價格沒有想像的好。

對於融資租賃業者遭批為房市管制破口。闕源龍說裕融目前承作土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的3%，平均利率不到6%，認為融資專法牽扯的租賃業家數很多，涵蓋範圍廣，如何立法要花很長時間。

正崴︰AI高速傳輸線 明年貢獻業績

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠正崴（2392）旗下能源事業持續帶旺集團營運動能，管理階層力拚第4季營收優於第3季，全年營收可較去年成長雙位數百分比。目前正崴AI伺服器用高速傳輸線已對客戶送樣，預計明年開始做出貢獻，旗下富崴能源台電離岸風電二期工程效益也將進一步擴大。

正崴副總卜慶藩提到，由於大客戶蘋果在iPhone 16系列手機導入Apple intelligence，明年陸續擴充更多語言，有機會延續iPhone銷售熱潮，進而推升公司出貨力道；此外，集團在通路事業上，已加強聚焦教育專案，推動Goodnote，Quizzes，Padlet等教育軟體與大尺寸螢幕產品，深化與教育機構之間的合作。

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