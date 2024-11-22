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盤勢分析》輝達拖累台積電 台股再測季線

2024/11/22 05:30

（路透檔案照）（路透檔案照）

AI指標公司輝達交出亮眼財報，但財測沒有驚喜，輝達盤後股價一度大跌5%，拖累昨台積電（2330）股價走弱，面臨千元保衛戰，電子權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）也低頭，在外資持續賣超下，台股再度回測季線，資金朝中小型股前進，OTC指數站上5日線，加權指數終場下跌132.7點，收在22555.66點，成交量約3486億元。

3大法人昨合計賣超196億元，其中外資賣超263.5億元、投信買超85.6億元、自營商賣超18.1億元；外資台指期淨空單昨增1822口，累計外資期貨淨空單仍高達4.37萬口。

統一證券分析，輝達財報亮眼，展望強度雖低於市場預期高標，但GB200出貨在即，將持續帶動台廠供應鏈營運發展。台股技術面短期有止穩跡象，但外資期貨空單仍高達4萬口以上，將壓抑盤勢，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。

群益期貨指出，輝達財報符合預期，但未有激情，台股續作拉回整理，在外資期現貨保守操作下，短線台股仍以保守格局看待，目前台股持續測試季線位置，短線一旦跌破11月1日低點位置，將加速走跌幅度。（記者卓怡君）

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