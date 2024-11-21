被指助施壓霸凌案 何博文秀截圖自清

〔記者陳昀、陳政宇、施曉光、黃子暘／綜合報導〕勞動部日前公布北分署員工輕生案調查結果，國民黨立委陳菁徽昨指勞動部長何佩珊曾致電民進黨副秘書長何博文，要求約束爆料此案的民進黨新北市議員李宇翔；何博文則出示與李的對話截圖澄清，強調一切坦蕩蕩，自己還勉勵李「人命關天、做你該做的」。

何博文透過臉書表示，他和何佩珊十一日確實有通話，何因不認識李宇翔，盼他協助轉達勞動部將正式啟動行政調查作業、邀請外部人員參加，強調不會有訊息遭隱匿等訊息；他當天隨即致電李宇翔，如實轉達前述內容，過程中沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩，通話結束後，他還傳訊息勉勵李宇翔「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛，根據對話截圖，李也回應「收到！感謝博文哥」，同時傳送相關陳情資料。

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李宇翔︰未遭施壓或被要求包庇

李宇翔昨則回應，他絕未遭到施壓或被要求包庇，也不曾退縮，「該講的話我一定都講」，呼籲國民黨不要政治操作、見縫插針，瞎扯為派系鬥爭。

民進黨內對此案也湧現批評聲浪，立委張雅琳質疑，該名輕生公務員假日還跑去辦公室，若非為了加班，那是為了什麼？問題的根本是勞動部帶頭違法，「假打卡、真加班」。

而對勞動部報告提及，疑涉霸凌的勞發署北分署長謝宜容「目的良善」。民進黨立委王世堅受訪直言，背景再怎麼硬都是公僕，否則不要來擔任公僕，「她以為來當官是來當皇帝嗎？天啊！天底下哪有這種事？」大家現在罵她立意更良善，希望別一錯再錯，請她聽一聽人民的聲音。

民進黨立委沈伯洋指出，勞動部備詢職場霸凌的議題，所謂的調查報告根本不及格。除了霸凌本身之外，最需要處理的是，為何在有跡象的時候沒有處理？以及離職率那麼高的原因為何。

（求助電話 ●生命線︰1995 ●安心專線︰1925）

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