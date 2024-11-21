北分署案／勞部官員涉霸凌 總統、閣揆道歉

賴︰政府有決心帶頭改善職場文化 卓︰全案移送檢調

〔記者鍾麗華、陳昀／台北報導〕勞動部前天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，不料未平息爭議，反更引爆眾怒；行政院長卓榮泰昨對此事件鞠躬道歉，強調全案將移送檢調調查，追究責任。總統賴清德隨後也在臉書發文向發生憾事的員工家屬及受影響的公務員致歉，強調政府有責任帶頭改善職場文化、杜絕各種形式的職場霸凌。

卓榮泰表示，他帶著沉重且遺憾的心情，對不幸過世勞動部同仁的家屬，表達最高的歉意與遺憾。勞動部長何佩珊已檢討公布的調查報告，針對在該案中顯然有重大錯誤的勞發署北分署署長謝宜容，記兩大過及停職，並移送懲戒。勞動部昨晚說明，經下午召開考績會後，謝宜容記兩大過免職，勞動力發展署長蔡孟良記一大過。

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接獲霸凌情資 限一週內完成調查

卓榮泰指出，一定會給家屬及社會大眾明確交代，全案將移送檢調調查。此外，他已明確要求中央政府各部門、各機關以此案為戒，徹底清查機關內是否有霸凌行為；任何單位若有職場上的霸凌，應於接獲情資後，一週內完成調查，依法處理。

他表示，對於政府各機關內的職場霸凌防治作業辦法，也即刻展開全盤檢討，加強員工保護、縮短調查時程、且落實執行，並回報行政院改善情況。未來各級機關，尤其是各主管級同仁，應適時關懷所屬同仁的身心狀況，對於工作的分配、溝通都要秉持理性與下屬溝通，絕不能有辱罵、霸凌等情形發生。

卓榮泰也要求勞動部務必要落實所屬人員的心理輔導相關機制，以協助基層同仁來調適在這段時間所承受的心理壓力。中央政府各部門、各機關一定要引以為戒，未來政府要能營造合理的工作環境，絕不能再有相關的事件發生。

賴清德則在臉書發文指出，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意。」他表示，政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，行政院長卓榮泰已經指示要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。賴清德強調，我們要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。

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