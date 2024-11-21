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2／3 日企看壞中國 近半砍投資

2024/11/21 05:30

三分之二日企看壞今年中國經濟，近半日企正在縮減或停止在中國的投資。（歐新社）三分之二日企看壞今年中國經濟，近半日企正在縮減或停止在中國的投資。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國日本商會最新調查顯示，在中日企對中國經濟越來越悲觀，約三分之二表示今年中國經濟比去年差，近半日企說正在縮減或停止在中國的投資；美國策略顧問業者貝恩資本（Bain）最新調查也發現，早在川普勝選之前，大型跨國企業已加速將生產和業務撤離中國。

中國日本商會是於十月下半月針對在中日企進行調查，有一五一三家日企回覆。調查發現，約六十四％在中日企表示，今年中國經濟比去年差，高於前次調查的六十％；逾四十％表示，不滿意中國的經營環境，部分日企引述的理由包括擔憂員工和家人的安全、中國拒絕恢復日本公民免簽旅遊、中國禁止日本海鮮進口等。另有四十四％表示，今年計畫縮減或停止在中國的投資，與前次調查相當。

中國仍是日本最大貿易夥伴，但近年來因地緣政治緊張升高，日中兩國關係惡化，尤其是今年八月中國一架軍機闖入日本領空，九月深圳日僑學校一名日籍男童遭刺死，引發兩國社會對立，加上中國企業的激烈競爭、經濟成長放緩，越來越多日企已撤離中國。

貝恩今年七月對一六六位跨國企業執行長和營運長的調查發現，有六十九％的跨國企業正在將生產和業務從中國轉移出去，比二○二二年的五十五％高出十四個百分點。貝恩將此趨勢歸因於地緣政治不確定性增加和成本上升，並認為美國對中國所有進口產品大幅提高關稅的可能性，將對中國造成嚴重的打擊。

調查指出，這些跨國企業在撤離中國後，主要前往印度、美國和加拿大、東南亞、西歐和拉丁美洲五大地區；其中，前往印度的占三十九％，去美加的占十六％，去東南亞占十一％，去西歐約十％，八％前往拉丁美洲。

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