張忠謀、黃仁勳披薩宴 台積賠上億美元換最大客戶

張忠謀即將上市的自傳。（圖左，遠見·天下文化提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳交情深厚，他在即將上市的自傳下冊透露，台積電與輝達曾有一段四十奈米製程的懸案，結果他主動邀約去黃仁勳美國家吃披薩晚餐，餐後提出上億美元的賠償金建議方案，黃仁勳在兩天內同意了，終於化解一樁懸案，輝達至今仍是台積電最大客戶之一。

台積電與輝達曾有一段40奈米製程懸案，張忠謀（左一）主動邀約去黃仁勳（右二）美國的家吃披薩晚餐，談妥賠償上億美元的解決方案。（資料照）

40奈米製程懸案 自傳解謎

張忠謀自傳下冊月底上市，出版社昨再提前曝光部分章節。張忠謀寫道，輝達是台積電四十奈米節點技術的主要夥伴及客戶，台積電初期生產出現問題，使輝達遭受嚴重損失。他於二○○九年重回台積電接任總執行長（CEO）一年前，損失爭議就產生，但一直沒有結論。

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他表示，重回台積電後的三星期，與同仁深入探討此案，並擬定解決方案；他遂於當年七月初電郵黃仁勳，表明將去矽谷，約好七月十五日到黃仁勳家吃披薩。

張忠謀說，那時他和黃已是十幾年的老友，也常去他家吃沙拉和披薩。黃仁勳疑問，兩家公司間嚴重爭論，怎只管吃，何時談生意問題？張回覆：「六點半到你家，先和你全家吃披薩，八點整我和你到你的書房談生意。」

當天張忠謀準時到訪，和黃仁勳全家共進愉快的晚餐後，八點整兩人在書房展開嚴肅對話；張提出擬妥的賠償上億美元和解建議，強調「這是我們唯一的建議，有效期是四十八小時」，如期限內仍不同意，「我們只得找仲裁人了」。

張忠謀回憶，黃仁勳在兩天內同意了，直到現在，輝達仍是台積電最大客戶之一，而且黃仁勳與他夫人Lori，至今仍是他與Sophie（指張淑芬）的好友。這一段吃披薩的溫馨故事，可看出張忠謀與黃仁勳兩人的革命情誼。

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