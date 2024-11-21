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台積海外設廠 我前3季對外直接投資創高

2024/11/21 05:30

台積電海外投資設廠，帶動我國對外直接投資連續兩季逾百億美元。（彭博）台積電海外投資設廠，帶動我國對外直接投資連續兩季逾百億美元。（彭博）

Q3旅行收支逆差 創單季新高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布第三季國際收支，其中，疫情後國人瘋出國，使得旅行收支逆差達三十六．九億美元，創下歷年單季新高；另因台積電持續赴海外投資設廠，也帶動我國對外直接投資連續兩季逾百億美元，累計前三季已達二四九．三億美元，也是歷年同期最高紀錄。

根據央行統計，第三季我國經常帳順差二七四．八億美元，較去年同季減少十六．五億美元。官員表示，主要是商品貿易順差二九一．七億美元，較去年同季減少十九．五億美元，以及服務收支逆差擴大所致；而前者下滑是因出口引申需求帶動廠商備料擴增，進口增額大於出口增額，第三季我國出口金額一○九七億美元、年增八十三億美元。服務收支逆差由去年同季的四十三．一億美元擴增至四十六億美元，主因國人出國旅行人數大增帶動旅行支出增加。

在金融帳部分，第三季金融帳淨資產增加二四五億美元，已連續五十七季淨流出，續創史上最長淨流出紀錄，總流出金額累計逾八七○○億美元。

其中，第三季居民對外直接投資淨流出一○六．六億美元、為歷史次高，前高為第二季的一○七．一億美元。官員分析，電子零組件業基於地緣政治因素、供應鏈重新布局而對外投資增加，並以台積電為最大宗；投審會資料顯示，台積電分別在六月與九月增加對日本熊本廠及美國廠投資。

另外，因外資減持台股，第三季非居民證券投資淨減少一七八．一億美元，加上國人增持國外股權證券六十五億美元，導致證券投資淨流出二四三．一億美元，為四季以來最高。

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