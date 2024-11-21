高雄二奈米廠「蓄勢待發」 郭智輝︰台積電極可能在台1年蓋1廠

經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢時指出，台積電未來很有可能一年在台灣蓋一個廠。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧、洪友芳／台北報導〕經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會備詢時指出，台積電美國補助已經拿到了，另依照經濟部內部水電佈建的評估，「台積電未來很有可能一年在台灣蓋一個廠」，高雄二奈米廠更是「蓄勢待發」。

供應鏈廠商預估，台積電未來在台灣每建一座先進製程的晶圓廠，也需要配合興建一座先進封裝廠，帶動的投資不只晶圓製造；因CoWoS先進封裝產能供不應求，台積電正在竹科竹南園區、中科與南科擴增新廠，並買下群創南科舊廠加以改造，也在嘉義科學園區建新廠中，預計今、明年產能逐年倍增，還要委外與封測廠合作，全力因應客戶需求而擴產。

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立委質詢台積電是否會帶二奈米製程去美國廠？郭智輝表示，端視美國市場需求，「台積電不是去那邊做善事，那個子公司是一○○％的子公司，在海外經營公司，一定要能夠賺錢」，「對它而言，沒有把握的製程是不可能往外走」。

至於美國廠鎖定先進製程，是否牽動高雄二奈米廠的原先規劃？郭智輝強調，高雄是「蓄勢待發」，加上國際科技大廠輝達、超微在高雄的投資計畫也在持續進行中，超微目前還與中山大學共同投入矽光子尖端科技的研究。

透露台積美國補助已到手

立委也關切台積電美國廠原定十二月初舉辦完工典禮喊卡，是否暗示美國候任總統川普態度轉變？美國晶片法案承諾給台積電的補助到位了嗎？郭智輝表示，「拿到了啊」，事實上招商台積電建置亞利桑那廠是川普第一任期的決定；至於川普是否出席完工典禮，由台積電對外說明更為妥適。

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