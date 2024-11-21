裕隆城上調明年營收 裕隆4.7億租金入袋

裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆預估LUXGEN n?上市滿週年交車量可達1萬輛目標。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆汽車（2201）昨天召開法說會，上調明年新店裕隆城營收目標，預估2025年全商場營收將達55億元，可望挹注裕隆汽車租金收入約4.7億元。

累積千萬人流 營收拚55億

裕隆表示，新店裕隆城自去年第3季開幕以來邁入週年，近期百貨週年慶增加2成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，較原先設定的45億元好，今年預估租金收入將達4億元，明年全商場營收將達55億元。

請繼續往下閱讀...

本業汽車部分，裕隆指出，1~10月台灣汽車市場總銷量共37.1萬輛，較去年同期減少2.8%，由於多款熱門車型在第4季即將進行改款和版本更新，消費者產生預期心理對車市銷售將帶來一定程度影響，預估今年全年台灣汽車銷量將達44萬輛。

n7上市滿週年 交車衝1萬輛

裕隆旗下自主品牌LUXGEN n7純電休旅車截至10月底，累積掛牌數達6091輛，11月銷量預期會隨著n7LR長程版啟動交車而成長，預估LUXGEN n7上市滿週年交車量可達1萬輛。

裕隆今年1~9月合併營收650.18億元，較去年同期增加59.65億元，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及n7車型今年開始銷售帶動營收成長；稅前淨利較去年同期減少5.76億元，主要是因為轉投資的裕融（9941）營業淨利較去年同期減少16.43億元所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法