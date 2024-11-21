晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

裕隆城上調明年營收 裕隆4.7億租金入袋

2024/11/21 05:30

裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆預估LUXGEN n?上市滿週年交車量可達1萬輛目標。 （記者楊雅民攝）裕隆（2201）汽車今天召開法說會，裕隆預估LUXGEN n?上市滿週年交車量可達1萬輛目標。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆汽車（2201）昨天召開法說會，上調明年新店裕隆城營收目標，預估2025年全商場營收將達55億元，可望挹注裕隆汽車租金收入約4.7億元。

累積千萬人流 營收拚55億

裕隆表示，新店裕隆城自去年第3季開幕以來邁入週年，近期百貨週年慶增加2成人流，為裕隆城的業績帶來動能，累積人流已逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收現已突破50億元，較原先設定的45億元好，今年預估租金收入將達4億元，明年全商場營收將達55億元。

本業汽車部分，裕隆指出，1~10月台灣汽車市場總銷量共37.1萬輛，較去年同期減少2.8%，由於多款熱門車型在第4季即將進行改款和版本更新，消費者產生預期心理對車市銷售將帶來一定程度影響，預估今年全年台灣汽車銷量將達44萬輛。

n7上市滿週年 交車衝1萬輛

裕隆旗下自主品牌LUXGEN n7純電休旅車截至10月底，累積掛牌數達6091輛，11月銷量預期會隨著n7LR長程版啟動交車而成長，預估LUXGEN n7上市滿週年交車量可達1萬輛。

裕隆今年1~9月合併營收650.18億元，較去年同期增加59.65億元，主要來自是e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及n7車型今年開始銷售帶動營收成長；稅前淨利較去年同期減少5.76億元，主要是因為轉投資的裕融（9941）營業淨利較去年同期減少16.43億元所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財