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盤勢分析》台指期今結算 指數上漲空間有限

2024/11/20 05:30

台股示意圖。（資料照）台股示意圖。（資料照）

費城半導體指數前天反彈、美元走軟，讓一路下跌回測季線的台股暫獲得喘息，多頭趕在外資期貨結算與輝達財報公布前發動攻擊，台股昨由台積電（2330）與聯發科（2454）領軍，半導體、航運、金融族群奮力向上，加權指數甩開頹勢，越走越高，最為疲弱的中小型股也跌深反彈，加權指數終場上漲302.26點，收在2萬2848.8點，收復5日線，成交量約3615億元。

3大法人昨同步買超台股，其中外資買超106.5億元、投信買超53.7億元、自營商買超17.2億元；外資台指期淨空單昨大減5214口，累積外資期貨淨空單降為4.13萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，若今日台指期結算過後，外資空單大幅減少，對台股是比較正面信號；再來則是輝達法說會過後能不能帶領資金再重回AI類股，值得觀察。近期AI類股較新的題材是BBU備援電池，第4季題材由原先的矽光子分散到其它次族群，同樣值得留意；若美元可以進一步走低，也將有助於外資回流台股。

國票證券分析，台股5日線已下彎，今日為台指期結算，預期指數上漲空間相對有限，建議以季線及5日線做區間操作，台股頭肩頂型態已成形，但考量季線與半年線為台股下檔提供保護，預期台股將於半年線處震盪，即使短暫跌破，仍可望迅速收復。（記者卓怡君）

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