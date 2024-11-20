專家看明年︰亂世繁花／台股美股仍有雙位數報酬率

台股示意圖。（資料照）

林啟超︰台股可上看2萬5000點

〔記者吳欣恬、卓怡君／綜合報導〕川普明年即將就任美國總統，對全球股市投下極大變數，國泰金（2882）首席經濟學家林啟超認為，明年是「亂世繁花」的一年，看好美股、台股仍有雙位數報酬率，約10%至15%，台股指數可上看2萬5000點。群益投顧昨預估，明年台股指數高點挑戰2萬6500點，低點預估2萬1500點、回測年線，上下震盪達5000點之多，最大外在變數是貿易戰2.0與川普2.0。

林啟超指出，明年經濟還是比較亂世一點，但因市場錢多，還是會出現「繁花」現象，明年存在2大風險變數，一是川普還是會藉由社群不斷發表談話干擾市場；二是股市自2022年起漲以來，乖離率已高，可能讓股市有一些修正。另外，俄烏戰事也是一個變數，但「股市情緒不必太悲觀」，美、台股明年可有雙位數報酬。

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范振鴻︰貿易戰、川普2.0最大變數

群益投顧總經理范振鴻分析，明年最大外在變數是貿易戰2.0、川普2.0，台股指數高點挑戰2萬6500點，低點預估2萬1500點將回測年線，可能出現在美國科技股大跌、外資大賣權值股、獲利賣壓湧現、上半年科技業淡季等時點，以及「川普投顧」突發性言論衝擊台股。

范振鴻說，明年最顯著變化是美國新政府提高關稅、地緣政治變化、中國政策救市成效、以及美元強弱牽動新興市場資金流向，而台股與費城半導體指數、輝達股價密切連動，反應全球半導體成長與終端市場庫存變化，漸脫離傳統GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出等因素。

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