台灣人壽高齡友善論壇 看好AI「家」在一起

2024高齡友善調查暨論壇，總統府秘書長潘孟安（左四）、台灣人壽董事長許舒博（右四）、總經理莊中慶（右一）及金馬影后陳淑芳（右三）等共同倡議高齡友善機智生活。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕樂齡生活AI同行！中信金控子公司台灣人壽昨舉辦「二○二四高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點。台灣人壽董事長許舒博表示，超高齡社會所有的「老」問題都會成為「新」挑戰，AI輔具未來都會走進大家的生活，保險業更有責任了解高齡社會民眾多元需求，透過精準對接提升銀髮生活；總統府秘書長潘孟安也強調高齡獨老、孤老已是國安問題，推動長者再就業提升國家競爭力、運用AI導入食衣住行和醫療，共同邁向健康台灣未來。

台灣人壽高齡友善調查發現，民眾相當期待有AI機器人管家，近八成四十至五十歲民眾許願AI機器人具有「輔助醫療照顧」功能，五十歲以上橘世代期望扮演「居家服務」好幫手；如果有整合性服務的線上平台，超過四成六十+民眾許願能提供健康、安養、醫療、育樂一站式購足服務。

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台灣人壽莊中慶總經理表示，台壽從保險本業跨足健康促進版圖，在超高齡社會持續提供客戶一輩子的保險服務，「健康樂活管家」平台整合預防醫學、健康管理、長照機構異業資源，提供國人全階段健康服務，手機掃描QR code就可以自行選擇服務內容，打造便利的一站式平台，實現「保險+健康養老」線上新服務模式。因應有愈來愈多民眾將健康養生村做為退休安居選項，台灣人壽已在台南試辦精緻養生村，未來將結合養生村的保險商品，以線上健康樂活服務平台及線下養生村，雙軸心滿足客戶的需求。

台灣人壽長期關注樂齡健康，連續三年舉辦「高齡友善調查暨論壇」，攜手中央、地方及產官學界關鍵意見領袖發聲，跨領域激盪新觀點、新解方，透過多元交流平台，推展無所不在的高齡友善與公平待客。

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