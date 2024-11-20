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張淑芬：台積志工服務 延伸到熊本

2024/11/20 05:30

台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）昨表示，今年基金會首度跨出海外，赴日本熊本推廣社區照護的交流，串聯在地醫療資源照顧當地員工與眷屬。（記者洪友芳攝）台積電慈善基金會董事長張淑芬（左二）昨表示，今年基金會首度跨出海外，赴日本熊本推廣社區照護的交流，串聯在地醫療資源照顧當地員工與眷屬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電慈善基金會董事長張淑芬昨表示，基金會專注在台灣偏鄉的教育培力、健康長壽與公益綠能三大公益面向，今年台積電新增志工逾一萬人，共有超過二萬五千名員工投入八百場志工活動；隨著台積電布局全球，今年基金會也首度跨出海外，赴日本熊本推廣社區照護的交流，串聯在地醫療資源照顧當地員工與眷屬。

台積電慈善基金會昨舉辦「智慧引路、成就共好」公益記者會。張淑芬表示，基金會投入技職培力計畫邁入第五年，今年擴大攜手台積電供應商、大金空調及台灣松下等兩百多家企業，持續為技職學生提供工作媒合與探索的機會，共辦理八個巡迴場次，讓八千五百名學生提早認識企業品牌，為未來發展思考不同就業路徑。

在健康長壽方面，攜手台積電資材管理組織與五家供應商舉辦志工活動關懷社區長輩；與陽明交大及長庚醫院協助長者健康檢測，促進健康。

在公益綠能方面，基金會專案協助十五間機構架設太陽能板，另更換偏鄉學校LED共十二萬支、共十二萬多名學生受益，達到省電又減碳效益。

此外，台積電慈善基金會今年也攜手一些企業送暖花蓮賑災，包括捐款、房屋修繕等。

張淑芬指出，基金會今年將觸角延伸到海外，赴日本熊本推廣社區照護的交流，串聯在地資源照顧JASM子公司當地員工與眷屬，提供小兒醫療資源等協助，讓派駐員工和家屬得到完善醫療照顧，未來美國、德國廠若有需要也會去做。

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