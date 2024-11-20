今年房地稅收 可望破3900億創新高

全國房地產持有、交易等五大稅負金額，今年可望突破3900億元、創歷年新高。（記者徐義平攝）

房價飆、交投熱絡 推升5大稅收

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲、房市交投熱絡，推升全國房地產持有、交易等五大稅負金額，自二○二○年起，已連續四年年度稅收突破三千億元，預期今年可突破三九○○億元、創歷年新高。

根據信義房屋彙整，今年前十月房屋稅高達九二二億元，為歷年首度突破九百億元；前十月房地合一稅收約八五七億元，也創新高；前十月契稅、土地增值稅分別為一五九億、七四九億元，四項稅收合計達二六八七億元。

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房地合一稅估近千億 創新高

今年地價稅仍處於課徵階段，若以二○二二、二○二三年連兩年破九四○億元為依據，加上十一、十二月的房地合一稅、契稅與土增稅等，推估今年五大房地產稅收有機會挑戰三九○○億元的歷史新高。

根據信義房屋彙整，二○二○年房地產五大稅收約三一五三億元，首度突破三千億元大關，二○二一至二○二三年也都破三千億元，以二○二二年約三四三六億元最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近幾年房地產持有稅的稅收持續攀高，與稅基大幅調高有關，尤其房屋構造標準單價有感拉高，買新屋的民眾明顯感受房屋稅加重；未來若沒有設籍的屋主，像是因學區等需求戶籍遷出，導致房屋無人設籍，房屋稅就無法適用自用住宅稅率，加上近幾年交屋潮帶動，預期房屋稅金額還會再攀高。

至於房地交易稅金額攀高，則因近幾年房價飆漲，尤其二○一六年房地合一稅上路後買進的房地產，因房價大漲推升交易稅負也拉高，推估今年房地合一稅收有機會貼近一千億元，創歷年最高。

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