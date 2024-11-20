穩民生保發展 卓揆︰撥補台電有必要

行政院長卓榮泰昨在立法院指出，追加預算編列一千億元補貼台電，確保我國在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等各個面向能穩定發展。 （中央社資料照）

〔記者林欣漢、陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰昨在立法院指出，截至今年九月，台電虧損累計四○九七億元左右，此次追加預算編列一千億元，補貼台電在二○二二至二○二四年吸收住宅、小商店及民生用電的成本，確保我國在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等各個面向能穩定發展。

立法院昨邀卓揆等相關首長就「一一三年度中央政府總預算追加預算案」編製情形進行報告及備詢，歲出部分編列一千億元補助台電公司。

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經濟部長郭智輝答詢時提醒，若追加預算補貼台電一千億元無法在立法院通過，台電財務狀況會非常不好，銀行授信等級會下降，利息支出恐增加，進而電網、儲電等先期投資降低。

卓榮泰指出，由於烏俄戰爭持續影響，燃料價格呈現全球性波動的現象，世界各國都將財政補貼視為調整電價的重要配套措施，許多國家的電業都有鉅額虧損的情形，例如二○二二年法國國營電業虧損五千七百億元，而韓國自二○二一至二○二三年累計虧損達近一兆元，可見台電為了配合政府政策緩漲電價、抑制通膨而導致的虧損，並非我國獨有。

他表示，二○二二年至今台電持續吸收國際燃料價格大漲與國內電價緩漲之間的價差，累計住宅、小商店及民生用電，吸收二六○九億元，衰退產業用電部分吸收六九七億元，照顧弱勢部分吸收二一三億元，因電價未能即時反映成本，致台電產生相當的虧損。

此外，台電也須兼顧電業永續發展和供電的穩定，截至今年九月，台電虧損累計達四○九七億元，因此政府在一一二年疫後特別預算編列五百億元補貼民生用電。另為加速電力的建設，提升電網韌性，政府累計增資台電二千五百億元，但增資是用於更新設備、提升電網韌性，實在無法彌補虧損。

卓揆表示，在衡酌財務狀況下，行政院規劃辦理一一三年度中央政府總預算追加預算案一千億元，持續補貼台電二○二二至二○二四年吸收住宅、小商店及民生用電的成本，以確保我國在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等面向穩定發展；他強調，補貼台電以持續抑制通膨，並維持供電穩定，仍屬必須，懇請朝野立委鼎力支持，早日通過追加預算案。

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