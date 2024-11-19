晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國泰世華阻詐優異 20國警政代表參訪交流

2024/11/19 05:30

隸屬外交部的財團法人國際合作發展基金會安排來自20國的「防制科技犯罪研習班」成員蒞臨國泰世華總行大樓，由王佳琪法遵長（前排左五）與陳君萍副總經理（前排左四）率銀行反詐小組與研習班成員進行交流，國泰世華亦為本次唯一受邀的金融業代表。（國泰世華銀行提供）隸屬外交部的財團法人國際合作發展基金會安排來自20國的「防制科技犯罪研習班」成員蒞臨國泰世華總行大樓，由王佳琪法遵長（前排左五）與陳君萍副總經理（前排左四）率銀行反詐小組與研習班成員進行交流，國泰世華亦為本次唯一受邀的金融業代表。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行致力阻詐不遺餘力，透過科技防詐及臨櫃關懷阻詐的雙重防堵機制，與警方緊密聯防下，截至今年七月為止，臨櫃成功攔阻逾一三○○件詐騙案件，為民眾守護超過十億元資產，成效居金融業之冠。十一月十八日隸屬外交部的財團法人國際合作發展基金會（國合會）特別安排來自二十國的「防制科技犯罪研習班」成員蒞臨國泰世華總行大樓，與銀行反詐小組交流。雙邊相互借鏡各國在防制詐騙的經驗，彼此強化反詐知能，而國泰世華銀行亦為本次唯一受邀的金融業代表。

國合會「防制科技犯罪研習班」成員來自亞洲、非洲、大洋洲與南美洲等地，逾二十位從事打詐相關工作的警政、法務、金融及民間單位專家，包括泰國總檢察長辦公室國際事務檢察官、阿根廷國家眾議院第二副議長法制顧問、厄瓜多檢察長、巴拉圭央行官員、南非警政部重大犯罪調查處隊長等。

交流過程中，成員聆聽「國泰盾」的四大聯防機制：知識盾、科技盾、聯盟盾與關懷盾，對於國泰世華以AI人工智慧科技打造詐騙偵測模組，強化預警機制，可疑帳戶鎖控精準度高達九成的成效印象深刻，並高度認同國泰世華透過實際行動提升民眾識詐知能的重要性。

國泰世華法遵長王佳琪表示，打擊詐騙是全球的重要課題，也是金融機構穩定社會的重要使命。國泰世華過去攜手金融同業與民間企業，深化科技阻詐合作，並與主管機關、警政單位緊密協作，共同守護民眾資產。王佳琪進一步指出，本次十分榮幸代表台灣金融業，與來自多國的專業人士分享警銀聯防的經驗與心法，期望透過國際交流，為全球反詐行動貢獻一份心力。

面對層出不窮的新興詐騙手法，國泰世華從識詐、阻詐兩大面向出發，自年初首次發布《反詐行為調查報告》，攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」三行動，並透過升級CUBE App「卡片安全鎖」功能、強化「國際Pay」綁卡身分驗證等方式，降低卡友被盜刷的風險。此外，國泰世華也與同業推動「聯邦學習防詐實證計畫」，在保障客戶資訊隱私的前提下，實現高效且安全的數據阻詐應用。

未來，國泰世華將持續以自身出發，攜手金融同業、民間企業以及主管機關，共同打擊詐騙，守護民眾財務健康，打造更安全的金融環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財