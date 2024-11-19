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賴清德：盼與歐盟洽簽EPA 確保民主供應鏈

2024/11/19 05:30

總統賴清德昨出席「投資歐盟論壇」開幕典禮指出，盼與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），確保全球供應鏈穩定運作。（記者王藝菘攝）總統賴清德昨出席「投資歐盟論壇」開幕典禮指出，盼與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），確保全球供應鏈穩定運作。（記者王藝菘攝）

加強在半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域合作

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨出席「投資歐盟論壇」開幕典禮指出，面對威權主義擴張，台灣與歐盟要一起打造更強健的「民主保護傘」，更要共同建構更安全、更有韌性的「民主供應鏈」，盼與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），就半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域展開合作，加強雙邊的經濟韌性和安全，確保全球供應鏈穩定運作。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲、歐盟執委會貿易總署副總署長Maria Martin-Prat及各國駐台使節代表等人都出席論壇活動，賴清德以全英語發表致詞。

賴清德表示，台灣與歐盟共享民主自由的價值，也是不可或缺的戰略夥伴，面對威權主義擴張，除了一起打造更強健的「民主保護傘」外，更要共同建構更安全、有韌性的「民主供應鏈」。台灣將在既有的堅實基礎擴大與歐盟合作，近年推出「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」及「半導體合作計畫」等重要政策，都和「投資歐盟論壇」的目標相輔相成，讓台歐盟在高科技及綠能等領域深化夥伴關係。

賴提到，台灣去年在歐盟新增了廿二項投資案件，總投資金額超過四十九億美元，相較於二○二二年成長達七五○％，許多台灣知名企業積極布局歐洲市場，期待也有更多歐洲企業選擇投資台灣，共同發揮台歐產業優勢。

去年投資歐盟金額年增750％ 期待更多歐企也來台投資

展望未來，賴清德指出，台灣希望以創新方式與歐盟洽簽EPA，為深化雙邊互惠關係奠定制度化基礎。

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