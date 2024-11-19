盧超群︰台灣半導體 要做世界的光

鈺創董事長盧超群昨表示，他預期，半導體受惠AI從雲端往邊緣運算發展，對明年半導體展望持謹慎樂觀看法。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於川普將重返白宮，鈺創董事長盧超群昨表示，川普將會帶來什麼變化，難以預料，台灣應致力將技術與人才發展好，不斷保持領先；他預期，半導體受惠AI從雲端往邊緣運算發展，對明年半導體展望持謹慎樂觀看法。

創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會昨在新竹登場，以「創新生態系─驅動未來韌性社會」為主題，共有來自超過二十個國家、二五○名代表出席參加。盧超群應邀以「台灣半導體發展及台灣在全球半導體的優勢」進行演講。

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盧超群表示，台灣已建立一個包括半導體、異質整合、AI到下游電子的完整生態鏈，這是發展AI與半導體文明的「寶貝」，應該盡快將這個「寶貝」與HLF會員國家互動，透過互動激勵台灣往前躍進。

他強調，台灣對二十一世紀人類文明扮演非常重要與獨特的角色，內部要不斷保持領先，繼續努力發明、培養人才，除生產以外，也要加強微系統方面的研究，用半導體推廣未來與聯絡世界，做世界的光，帶領大家一起合作。

對於明年景氣，他先說「三個月的感受都講不出來」，即能見度不高；但他指出，台灣半導體受惠AI從雲端往邊緣運算的AI延伸，例如手機等身上帶的個人產品，會慢慢發酵，有助於帶動明年半導體業朝謹慎樂觀發展。

對於川普再度當選美國總統會有什麼變化？盧超群表示，川普最大的特色就是變化難料，但我們不能看外界的變化去適應，「當我們規劃往幾條道路走，這些通往世界的道路都要有台灣的技術在內」，不管外界怎麼變，我們都不會受擾亂。

盧超群指出，過去世界變化比當今情勢大，例如當年台灣打造第一座八吋晶圓廠，也是自力更生完成，不因外界變化而變動；若技術和生產是隨外界變化而變動，最後不會成功，台灣應致力於內部的技術和人才發展。

華碩雲端總經理吳漢章則說，台灣在算力產業因很早投入，近兩年在全世界有很好的輸出能力，他在全世界跑了一圈，「我們的確比大部分國家有條件可先落實應用」，今年上半年開始從製造業、醫療業、智慧城市等領域，看到有專屬AI晉級應用，預期明年再推論的算力將因這一波而出現爆發成長。

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