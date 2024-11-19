親臨ABA歡迎晚宴》 蕭副總統：全球金融領袖齊聚 活絡台灣商貿關係

副總統蕭美琴（左）昨親臨ABA歡迎晚宴，中信金控董事辜仲諒（右）致贈中信兄弟棒球隊特製冠軍球衣，分享奪冠榮耀。（ABA提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕第四十屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會昨登場，副總統蕭美琴親臨歡迎晚宴，歡迎逾二五○位來自全球各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚台北；蕭副總統首先感謝辜濓松先生在創辦ABA扮演重要角色，第四十屆亞洲銀行家協會能在台灣舉辦盛會深感榮幸，非常歡迎也感謝全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。

蕭副總統表示，本屆大會主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」，呼應綠色金融行動計畫三．○的政策，旨在推動減少碳排，促進金融業與企業落實共同的永續發展目標。她也特別感謝台灣金融業與政府攜手防詐，謹代賴清德總統歡迎各國代表與會，期待這次大會能激發出更多創新、多元的想法。

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中信金控董事辜仲諒指出，在此別具意義的時刻，代表亞洲區域銀行業發展的里程碑，他亦分享中國信託近年的卓越表現，不僅成為台灣最大的民營銀行，同時更積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾。此外，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，辜仲諒董事身兼亞洲棒球總會會長，現場致贈中信兄弟球衣予蕭副總統，希望凸顯棒球之於台灣不僅是運動，更是台灣獨特的熱情與文化，亦透過棒球讓世界看見台灣。

本次會議亦安排中信金控總經理高麗雪擔任論壇座長，與貴賓們探討「共創永續目標」議題，解析銀行業偕同其他產業的永續發展之道；菲律賓央行助理總裁Pia Bernadette Roman Tayag、中信金控資訊最高主管賈景光與中信銀行數位科技處處長王俊權將針對「科技驅動銀行轉型」、「重新聚焦客戶和社會」議題，為亞太區域之科技與金融永續發展提出建言。

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