中墨經貿走太近 杜魯道：影響USMCA談判

中國對墨西哥的投資程度趨緊密，加拿大總理杜魯道表示憂心。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，加拿大總理杜魯道十六日在秘魯亞太經濟合作（APEC）高峰會上，對墨西哥與中國間的貿易關係表達疑慮；他說，「中國對墨西哥的投資程度引發憂心，我認為必須解決」。美國總統當選人川普已威脅將對二○一八年簽署的美墨加協定（USMCA）重啟談判。

美墨加簽署USMCA取代北美自由貿易協議（NAFTA），二○二六年七月將決定是否展延該協定。

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由於墨西哥對中國貿易更趨緊密，加國安大略省長福特與亞伯達省長史密斯等人主張，加國應尋求與美國達成雙邊關係；杜魯道則認為，「希望我們能在三邊背景下進行協商，並以對我們三國都有利的方式，更新、強化自由貿易協定」。

去年中躍居墨第二大貿易國

彭博彙編的數據顯示，二○二三年墨西哥從中國進口一二一○億美元產品，使中國成為其第二大貿易夥伴，僅次於美國的二七一○億美元；而墨西哥從加拿大進口一四○億美元產品。

墨西哥財政部長拉米雷斯在今夏舉行的「工業發展與美墨加協定的經濟平衡」會議中提到，相較於從中國的進口規模，墨國對中國出口每年僅一一○億美元，顯示兩國間的貿易嚴重失衡，「這樣的情形導致保護我國產業的情緒，在美國與墨西哥都日益高漲」。

加拿大八月間跟進拜登政府強化中國進口管制政策，宣布對中國進口的電動車課徵一○○％關稅，鋼鋁產品課徵二十五％關稅。

杜魯道說，他在APEC峰會上與其他國家領袖的談話，皆提到川普重返執政的議題，他的政府預期川普政府的決策將引發「挑戰性的後果」。他指出，「川普將非常關注美國利益，然而基本上貿易能夠，也應該達到雙贏局面，因此有嚴肅、坦白與開放的合作方式，為人們提供機會」。

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