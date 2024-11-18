〈財經週報-投資觀點〉戰火四起！迎接選後地緣動盪下的黃金機會

烏俄戰爭、以色列與伊朗的衝突，黃金再次展現其無可替代的避險價值。（路透）

■邱喜專

美國總統大選的帷幕落下後，全球市場並未因政治塵埃落定而平靜。相反的，地緣政治風險急劇升溫。烏俄戰爭持續、以色列與伊朗的衝突使中東局勢緊張不安，亞太地區的軍事動態更是顯著升溫。資本市場面對這樣的動盪，正處於高度不確定的時期。

在這場不可預測的地緣動盪中，黃金再次展現其無可替代的避險價值！全球經濟放緩的風險促使各國央行紛紛增加黃金儲備，對抗貨幣波動與通脹風險。隨著美元逐漸走弱、債務壓力上升，黃金的地位越發穩固。資產管理公司和對沖基金將黃金視為核心配置，用於對抗高通膨和貨幣波動，鞏固投資組合的穩定性。

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尤其是在中東的緊張局勢加劇之際，全球資本市場面臨的風險更是進一步攀升。各國的盟友體系和政策出現重大變化，企業供應鏈和經營策略面臨挑戰，這更突顯出黃金的避險功能。當前局勢下，黃金成為保值穩定資產的選擇，使其對抗地緣政治風險的優勢更加明顯。

瑞銀預測 金價明年突破3000美元

在這股避險情緒的推動下，黃金價格持續攀升，帶領市場進入新一波價值成長。瑞銀預測年底金價可能達到每盎司2,800美元，甚至在明年突破3,000美元。美國聯準會（Fed）的降息、實際利率下降、選後財政赤字的擴大以及美債飆升，都是支撐黃金上漲的關鍵因素。歷史數據也顯示，當地緣政治緊張與經濟放緩並存時，黃金通常可穩步增值，漲幅可達5%至10%。

黃金的投資方式靈活多樣，從黃金存摺、黃金ETF到實體黃金，為投資人提供多元選擇。當前的地緣政治風險和經濟壓力下，黃金將成為資產配置中不可或缺的一環，是一種有效的避險策略，使投資人得以應對全球市場的不確定性並穩固資產安全。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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