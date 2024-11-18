〈財經週報-國際市場展望〉川普政見有序落地 2025年市場展望佳

增加關稅、減免公司稅、遣返移民、放鬆監管等川普選舉政見，即將陸續實現，2025年的景氣將迎接久違的動能復甦。（彭博）

■王誠宏

美國總統大選終於落幕，在跌宕起伏中共和黨最終同步贏得了參議院及眾議院，川普也再次當選美國總統。隨之而來的，川普在選舉期間表達的政見，諸如增加關稅、減免公司稅、遣返移民、放鬆監管亦或2016年當選時期的市場表現，都成為投資者迫切焦慮及追逐所在：2025年的景氣與金融市場帷幕即將拉起下，什麼樣的光景將印入眼簾？

限制性利率漸進解除 景氣將漸拾動能

在2022~2023年的升息抗通膨後，2024年全球景氣動能略有改善但整體仍然顛簸及分化：一方面疫後企業及消費者槓桿程度不高維持消費韌性，同時大型公司及各國政府持續大力推進AI相關投資，期待在新的生產力擴張週期中搶得灘頭堡；另一方面高利率持續及就業市場自疫情後的極度緊俏水準有所舒緩也使得消費者對就業風險的信心降溫，壓抑耐久財需求，加上中國景氣受房地產持續下滑影響復甦滯緩，共同影響製造業景氣動能持續受限。

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然而隨著通膨逐漸接近央行目標同時就業供需趨於平衡，央行們相繼在2024年啟動了降息週期，限制性利率的逐漸解除加上中國戮力化解地方政府債務、推動房市走穩，將共同帶動2025年的需求回溫，製造業在不慍不火的兩年低溫改善後將迎接久違的動能復甦。

關稅為茅、談判為實 預計明年關稅對通膨衝擊溫和

市場擔憂川普就任後，將一次性推動對全球加徵10%以上及對中國加徵60%以上關稅，及相對應將顯著推高通膨、造成Fed無法延續降息、並對景氣造成衝擊。然而，目前美國PMI維持低位波動、消費者仍擔憂通膨（對價格敏感度高）、批發業仍相對高的庫存狀況，若一次性貿然增稅，企業難以轉嫁給消費者恐將侵蝕獲利，其他國家若也實施報復性措施減少自美國進口，則對美國將產生雙輸效果。觀察2018年的經驗，美中貿易戰時，美中雙方也是分階段揚言加關稅、談判搓商、互相讓步開出豁免清單，因此關稅的變化應是更漸進和緩步的過程，對通膨和景氣的衝擊預計小於目前投資者的擔憂。

至於投資方向，首先股市部分應關注趨勢性的成長型產業，如AI及帶動的所有軟硬體的公司，會是市場持續的領航產業。其次應布局自循環底部復甦的週期性產業，如非必須消費品及製造業動能改善將帶動的工業、原物料。再者，川普預計將放鬆對科技、工業、金融、地產的監管，將未來相關產業帶來增長沃土。債市部分預計關稅變化對通膨的影響小於投資者目前擔憂程度、Fed時續降息、利率相對處於高位、企業資產負債表健康，信用債預計將有不俗表現。建議投資人針對自己的資金狀況與風險偏好，多元地選擇標的，或透過定期定額來分散風險來積極投資。（作者為國泰投信全球經濟與策略研究處副總）

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