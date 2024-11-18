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〈財經週報-川普2.0〉紅色供應鏈受壓 經濟部：台灣受益轉單

2024/11/18 05:30

川普擬對中國開徵60%關稅，預料訂單會流向台廠。圖為台積電位於美國加州聖荷西的辦公室。（彭博）川普擬對中國開徵60%關稅，預料訂單會流向台廠。圖為台積電位於美國加州聖荷西的辦公室。（彭博）

記者廖家寧、鄭琪芳、吳欣恬／專題報導

川普重返白宮，擬對中國開徵60%關稅。經濟部表示，預料訂單會流向台廠，對台灣的影響是正向；至於川普擬對台灣課徵10%關稅，對台積電（2330）客戶無傷大雅，因客戶更在乎的是台灣製造晶片的良率更高。財政部指出，川普首任發動美中貿易戰，當時台灣受惠於轉單及台商回流效應，歷史能否重演待觀察，但可預見全球貿易保護主護或美中經貿與科技對抗將延續。

經濟部表示，AI浪潮持續爆發，新興科技應用需求熱絡，我國半導體產業及伺服器接單暢旺，出口導向的製造業是提升台灣GDP成長的關鍵引擎。觀察外銷訂單，近10年美國比重逐年擴大，目前約3成來自美國，且目前兩大主力資通訊及電子產品，最大訂單來源都是美國。

台廠布局改變 提高應對地緣政治彈性

財政部也表示，近年在全球供應鏈重整、台商回流及AI商機興起下，我國外貿市場結構已有轉變，對美國出口占比持續升高，對中港則下滑。而台廠也積極對外投資，擴大供應鏈涵蓋面，提高應對地緣政治情勢變化的彈性及空間。

對於川普稱不排除對台灣晶片加稅，經濟部長郭智輝表示，台灣晶圓製造與美國IC設計互補互利，若無台灣支持，美國科技大廠無法取得具價格競爭力的先進製程晶片。他說，美國IC設計全球市占率7、8成，屆時成本會轉嫁至產品售價，對美國業者不見得是好事。

郭智輝指出，台積電投資案帶動的供應鏈移入，為美國帶來數以萬計的藍領工作機會，任誰擔任總統，美國對台積電的重視與支持不會輕易改變。對於外界擔憂川普的保護主義將加速台積電的先進製程外移美國，他說，台灣有法令管制保護高科技技術，2奈米製程要外移有一大前提，而更先進的1.4奈米已在台落地，任何投資案都要經投審會審查，確保最先進製程根留台灣。

台美晶片業互補互利 確保先進製程根留台灣

對於川普擬加大施壓紅色供應鏈，對中國產品開徵60%關稅。郭智輝表示，對中國台商影響會比較大，訂單會流向台廠，對台灣的影響是正向，市場轉變是挑戰也是契機，台廠可把握機會，鎖定高值化與差異化推進。

國發會則表示，川普力倡「美國優先」，主張提高關稅，恐牽動全球供應鏈加速重組。因應國際變局，政府積極發展「5大信賴產業」，並引導境外資金及台商回流投資，並推動結合外交、產業經貿科技創新等複合策略，以擴大我國國際經貿發展空間，包括積極參與WTO及APEC等、進行「台美21世紀貿易倡議」談判、落實「中東歐計畫」、推進「新南向政策」，並積極加入CPTPP、IPEF等。

台美洽簽ADTA 獲美跨黨派支持

另，拜登政府10月29日宣布，美國與台灣將就解決雙重課稅問題展開談判，白宮易主是否影響台美租稅協定推動？財政部長莊翠雲表示，台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA），獲得美國行政部門及國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，雙方近期將就台美租稅協定相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

莊翠雲指出，台美洽簽ADTA，可解決超額稅負及雙重課稅的問題，降低雙方企業在對方國從事經貿活動營業成本，創造更多投資及貿易機會；對於台美洽簽ADTA，財政部與美方一直就技術面的工作在進行，以進一步釐清兩國稅法，有助於加快未來洽簽進展。

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