多元照顧適用勞基法 待遇優於看護

勞動部強調，多元陪伴照顧試辦單位必須先行向國人求才，招募不足才可招募外籍移工，且僅限「期滿轉換」的移工。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕「多元陪伴照顧工作者」適用勞基法，且為勞基法第八十四之一條工作者，不但有國定假日、特休例假，在國定假日出勤，工資須加倍發給，因此待遇將優於家庭看護工，若以每月做滿二四○小時，最低工資估算為二萬八五九○元加上延長工時工資七八六三元，月薪將達三萬六○○○元。

做滿240小時 月薪可達36Ｋ

勞動部官員指出，「多元陪伴照顧工作者」適用勞基法八十四之一條規定，每月工時上限二八八小時，每日上限十四小時，還可連續十二天工作，因此勞雇雙方必須簽署書面約定，並報主管機關核備，未來依據系統派案並記錄工時，若成為「多元陪伴照顧工作者」，就不能另去「兼差」擔任居服員。

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有雇主團體因此擔憂，因「多元陪伴照顧工作者」待遇如同現有的廠工、優於家庭看護工，恐引發現有家庭看護工「跳槽」。勞動部強調，試辦單位聘請「多元陪伴照顧工作者」，必須先行向國人求才，招募不足才可招募外籍移工，且僅限「期滿轉換」的移工，不允許現有家庭看護工跳槽。

勞動部提醒，多元陪伴照顧工作者適用勞基法，有國定假日、特休例假，在國定假日出勤，工資須加倍發給；超過法定正常工時，增加的部分工資必須加給，不是僅領明年的最低工資二萬八五九○元；勞動部試算，每月做滿二四○小時，最低工資二萬八五九○元加七八六三元，月薪可達三萬六○○○元。

社福團體表示，不少新住民姊妹具有照護經驗，又有語言能力，對於爭取擔任「多元陪伴照顧工作者」，有極高的意願。

試辦計畫為期三年，服務對象大幅放寬，不只有身心障礙、重大傷病以及可聘僱家庭看護工的被看護者，長照第二至八級的民眾也可申請，三個月內就醫或手術而有照顧需求的民眾，都可申請使用。

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