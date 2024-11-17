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年增13萬宅創高 2030年全國破千萬宅

2024/11/17 05:30

全國住宅存量變化全國住宅存量變化

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年首季全國住宅存量達九三六．五七萬宅，對比去年同期，一年大增十三．○八萬宅，創近五年同期增加最多紀錄；對比十三年前縣市合併潮後約八○七．三九萬宅，大增一二九．一八萬宅，平均一年增加約九．九三萬宅，預計最快二○三○年全國住宅存量將突破一千萬宅。

六都第一季住宅存量 合計逾六六六萬宅

根據統計，六都第一季住宅存量有三都超過一百萬宅，以新北市約一七三．八三萬宅居冠，其次是高雄市的一一五．四九萬宅，與台中市的一一三．六五萬宅；第四至六名依序為北市的九十五．七四萬宅、桃園市的九十二．四七萬宅及台南市的七十四．九三萬宅；六都住宅存量合計逾六六六萬宅、占比逾七十一％。

二○一○年台北縣升格為新北市、台中縣市合併為台中市、台南縣市合併為台南市、高雄縣市合併為高雄市，若以二○一一年第一季來對比，十三年來以新北市增加約二十四．二三萬宅最多，增幅則以桃園市逾二十六％最高；台北市住宅增加數量與幅度均為六都最小，僅增加三．九二萬宅、四．二七％，平均年增三千多宅。

房市專家何世昌指出，因都更牛步且屋齡老化，住宅存量持續增加是正常情形，但近幾年住宅完工量明顯增多，尤其每年住宅核發使用執照逾十萬戶，考量未來人口數持續減少，預料二○四○至二○四五年後，住宅供給過剩恐衝擊房市。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，目前全台住宅屋齡平均已達三十三年，顯示許多設籍住宅相當老舊，卻仍掛在住宅存量統計內，但這樣的住宅早無市場性，只有透過危老、都更才有機會重建。

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