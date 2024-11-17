空氣槍 移除綠鬣蜥利器》台廠有能力 產銷卻難施力

台灣在低動能（氣動）玩具槍的全球市占率達六至七成，是憑藉自身技術實力成就的隱形冠軍。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為避免綠鬣蜥氾濫擴大農損，農業部擬組成綠鬣蜥專案小組，評估以空氣槍提高移除效率，掀起各界對空氣槍的討論。中華民國玩具槍協會指出，該類空氣槍屬於較高動能的空氣槍，台廠受限於法規，即使有價格與技術能力等競爭優勢，也無法貢獻施力，呼籲政府制定較高動能空氣槍的製造許可辦法，專供外銷或防治有害物種所用。

盼比照日本修法 供外銷、防治使用

玩具槍協會指出，空氣槍大致可分為低動能與較高動能，低動能包括生存遊戲與射擊體驗，是台廠主力；較高動能可用於射擊競賽或農場管理與小型狩獵。但台廠受限於國內生產採單軌制，無法製造較高動能空氣槍來外銷，也就吃不到全球市場的這塊大餅。

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玩具槍協會指出，空氣槍長期以來極少涉入槍擊等治安事件，針對清除綠鬣蜥等小型外來種動物或老鼠等農害動物，具有安全、有效及低成本等優點；舉例而言，過去林務局專案移除埃及聖䴉，原欲向台廠採購以支持國產，但僅能選擇國外採購，且迫於預算，甚至採購中國代工的產品。

林務局討論能否設立專案開路，讓台廠能製造較高動能的空氣槍來防治鳥害，玩具槍協會坦言恐怕也難行；因就算台廠可用更低於中貨開價來報價，甚至為了台灣的環境保護，可公益贈與，但受限於法規限制，無法達到可同時外銷的經濟規模，開新模生產鐵定大賠，沒有業者敢貿然投入。

玩具槍協會呼籲，每次討論到內外銷分軌制，警政署就以治安為由否決，其實政府可比照日本等國，依據槍砲彈藥刀械管制條例，制定較高動能空氣槍的製造許可辦法，准許國內業者在取得許可後，才可製造專供外銷或供應農民或原住民使用。

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