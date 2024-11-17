力保國際競爭力》玩具槍協會：內銷從嚴 外銷從寬

玩具槍協會指出，中國低價傾銷吃下全球空氣槍市場的企圖明顯，盼政府適度修正相關法令，讓台廠能保有國際競爭力。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中華民國玩具槍協會指出，真槍與空氣槍是截然不同的物品，兩者動能、材質與結構皆不相同，以壓縮空氣作為動力的空氣槍，與殺傷力強的火藥槍，「幾乎可說是完全無法改造」；盼望政府能補強法令，「內銷從嚴、外銷從寬」，務實建立業者的報備與查核制度，在治安無虞情況下，讓業者得以保有國際競爭力。

玩具槍協會表示，各界對空氣槍的了解不深，時常見到警方破獲改造槍枝案，將空氣槍說成是「改造手槍」，還擺設一排空氣軟槍，這類的任意置換概念或誤用，造成各界混淆。

請繼續往下閱讀...

協會強調，空氣槍並不能輕易改造成真槍，兩者的結構與動能都不同，空氣槍主要是以電力或壓縮氣體作為動能，射擊出塑膠或金屬彈丸，與真槍發射「子彈火藥」的火力迥然不同，兩者應分開管理，低於二十焦耳／平方公分以下的低動能空氣槍，應被排除在槍砲條例的適用範圍之外。

協會呼籲，國內市場規模有限，產業必須外銷才能達到經濟規模，在中國、日本競爭壓力下，盼政府支持業者衝刺海外市場，而非以不合理的限制阻撓。

協會坦言，警政署否決高動能空氣槍的製造外銷許可，理由是擔心流入國內市場，但從法規面來看，十字弓、武士刀、真槍零件都可申請許可外銷，唯獨空氣槍不可。協會強調，「並無業者甘願冒險故意從事違法行為」，所謂流入市場之虞應屬多慮，盼望政府能補強法令，「內銷從嚴、外銷從寬」，務實建立業者的報備與查核制度，在治安無虞情況下，讓業者保有國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法